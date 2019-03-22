春耕时节，在四川遂宁射洪县桑树林村，村民们正为玉米覆膜。

刘昌松摄（人民视觉）

“过了惊蛰节，春耕不能歇”，从南到北，一幅幅生机盎然的春耕图铺展开来——

小麦产区湖北省襄阳市张家集镇，无人机轰轰掠过，10万亩高产田绿浪翻滚，“用上精量匀播技术，苗情就是好，这不，现在就分了3个蘖，亩产上千斤不成问题！”村民康旭脸上挂满幸福的笑容。

地下水漏斗区河北省南皮县罗张村，“大铁牛”来回奔忙，犁铧翻卷起滚滚巨浪，板结的土壤透了气。“调减耗水冬小麦，改种耐旱杂粮，以水定产，土地才越种越有劲！”农民张书德乐呵呵地讲起新种法。

全面小康是梦想，更是一把标尺。《政府工作报告》提出，对标全面建成小康社会任务，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴。农村贫困人口减少1000万以上，新增高标准农田8000万亩以上，提高6000万农村人口供水保障水平……一项项实实在在的惠农政策落进希望的田野，落到农民朋友的心坎，这个春天，乡村大地激荡追逐梦想的奋进力量。

算账——

“三农”成绩单全线飘红，牢牢稳住“基本盘”

春风劲吹，黑土地渐渐苏醒。

镜头定格在黑龙江桦川县双兴村，玉成合作社理事长李玉成，正谋划春耕“第一犁”：大伙认准了，今年还种绿色、有机水稻。去年合作社算账，117户股东，保底、利润加再分配，全年分了三次红，总共1210万元，社员们打心眼服气这个带头人。

一斤稻谷有多贵？当家人李玉成最操心这件事，守着黑土地，“插根筷子就发芽”，但也不是种啥都来钱。大路货卖不上价，出路在哪？提品质，无机肥换生物肥，一粒大米富含37种营养元素；降成本，小药壶变无人机，一垧地省出2000多元。连着三年，三个翻身仗，李玉成笃定这条绿色路：“有机大米好身价，一斤卖到6块钱，去年仅一单合同，就让合作社挣了200多万。”

不只是黑土地。调优调绿成为农业生产主基调。

这是问题倒逼的答案。农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，需求升级了，有效供给跟不上；传统动力减弱了，新动能跟不上，大国“三农”，路该怎么走？党中央审时度势作出重大战略决策，推进农业供给侧结构性改革，聚焦结构性，发力供给侧，一场全方位变革在田野里破题并向纵深推进。

——调优结构，多的调下去，少的调上来。去年全国调减非优势区水稻800多万亩、玉米400多万亩，大豆、薯类、优质饲草等短缺品种补位。田野里的“加减法”，换来产业布局的一手好牌，一批叫得响的优质农产品如雨后春笋般涌现。

——调顺体系，新型主体强起来，技术装备跟上来。家庭农场、农民合作社、龙头企业超过300万家，成为现代农业的生力军。农业科技进步贡献率达58.3%，农民兄弟告别“面朝黄土背朝天”的生活。

在中原粮仓，又一道难题在破解。全国小麦1/4来自河南，而企业却喊吃不饱，为啥？新时代，市场发出新呼唤：不再单单追求高产，优质成为主旋律。

“做馒头要强筋的，做饼干要弱筋的，分不清哪行？”永城市侯庄村种粮大户侯建理快人快语。去年麦季，从种到收连遭五灾，一亩地减产200斤，老侯起初心里打鼓，颗粒归仓算收入，却发现钱没少挣：1020亩优质强筋麦，全走的专用订单，每斤高两毛，一亩还多挣200多元。的确，更多农民抬头看市场，不再只顾埋头种地。

粮农增收账背后，是一条从“粮仓”到“厨房”的全产业链。在河南，一颗麦粒“吃干榨净”，变身几百种产品，全国每两个速冻水饺，有一个来自这里，每五个汤圆，有三个来自这里。粮食产能变成加工优势，稳住了粮仓、鼓起了腰包。

继续向南，红土地上也在求变。

一亩田里能长啥？“养生态虾，种绿色稻，一田双收。”摸索了18年，湖南省南县小龙虾协会会长陈明亮讲起技术门儿清，沟开多深、密度多大，都写成技术标准，发到一家一户。

“稻+虾”在南县产生化学反应：算增收账，一个产业带动3.8万户农民，一亩增收3500元。算发展账，全县40万亩稻虾，年产小龙虾8万吨，稻虾米24万吨，稻田里长出100亿元。再算生态账，虾吃昆虫、粪便还田，一条生态循环链，让农药、化肥减量50%以上，一条条河流干净起来。

放眼全国，农业不再止于耕田养殖，加快一二三产融合，一批批农产品告别“洗剪吹”，休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业新业态竞相发展，田野不断集聚新动能。

因为有了新动能，田野可以“打个盹”，青山可以“喘口气”。该退的退，该减的减，农业重回生态本色，去年全国化肥、农药用量双双实现负增长，3000万亩耕地轮作休耕。

小账汇成大图景。过去一年，农业农村账本全线飘红：粮食总产达到1.3万亿斤，国人的饭碗端得更稳、更牢；农民腰包更鼓，人均收入超过1.46万元；乡村建设迈出新步伐，越来越多的农村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”……“三农”发展好形势，牢牢稳住了经济社会全局的“基本盘”，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

对账——

瞄准突出短板，做好全面小康必答题

船至中流，尤须击楫奋进。全面小康，最突出的短板在农村，短板咋补，硬任务咋干？坚持农业农村优先发展，各地瞄准2020年时间节点，倒排时间表，再定任务书，掀起“三农”发展新热潮。

——脱贫攻坚，是当前最紧急的“硬任务”。

过去6年累计全国减贫8239万人，剩下的都是贫中之贫、困中之困。“不获全胜、决不收兵”，今年将再减少贫困人口1000万人以上，摘帽300个左右贫困县，这是必须完成的脱贫账。

“脱贫路上不落一人，没有退路。”心印村村主任肖时行，风风火火，刚从县里跑项目回来，就一头扎进山里的果园，“还剩25户贫困户，今年计划全脱贫，山上的2100亩猕猴桃是依靠。”

小村地处武陵山深处，是湖南永顺县的一个深度贫困村，人多田少，山高坡陡，三年前贫困发生率高达31%。“产业找对头，脱贫有劲头。”一本扶贫台账，老肖早烂熟于心：村里成立合作社，办起加工厂，两年脱贫136人。剩下的25户，共102人，都有了产业，今年猕猴桃进入盛产期，脱贫有底气。

决胜之战，出非常之力。“打仗打要塞，攻击攻要冲。”永顺县委书记石治平说，今年县里集中力量打歼灭战，再细化作战图：紧盯医疗、教育和住房这三大“要塞”，发展油茶、猕猴桃、莓茶等扶贫产业，出台25项具体措施，“一定管三年”。

决胜之战，用精准之策。河北康保县马鞍架村，高寒、地瘦，无霜期不足100天。村里197户人家，贫困户占到58.3%。在上级支持下，专家进村精准把脉：气温低、风沙大，种庄稼不行，却有绿色养殖的好条件。思路一变，“劣势”变“优势”，养鸡龙头企业进村，115户贫困户全部入股，“想不到，贫瘠土地能长出挣钱营生！”村支书张桂英感慨。

主攻深度贫困，解决“两不愁、三保障”突出问题，从中央到地方火力更集中，政策更精准，贫困群众从“熬日子”到“奔日子”，内生动力被激发出来，汇成强大的攻坚合力。

——富裕农民，是全面小康的必答题。

“说一千，道一万，农民增收是关键。”到2020年农民人均收入比2010年翻一番，瞄准这个目标，一道加减乘除“四则运算”在田野山乡展开。

做加法：念熟“山海经”，打好“果蔬牌”，老祖宗留下来的经验，如今被赋予了新内涵。

“大蒜之乡”山东金乡，一斤黑蒜卖到80元！“黑蒜，其实就是普通独头蒜，经过美拉德反应，去了辛辣味，变身健康产品。”宏大食品负责人李双雷解释。不只是黑蒜，在金乡，700多个加工厂，让大蒜摆脱“原字号”，变成40余种深加工产品，附加值提升十几倍甚至几十倍。

车间连着田间，让蒜农腰包更鼓了。去年蒜价“过山车”，小李楼村的赵汉林却很淡定：“有订单，不愁卖；上了大蒜险，能保住了本钱；套种辣椒，一亩多挣4000块。村里遍地加工厂，大多人亦农亦工亦商，成了‘三栖’农民。”

数字最有说服力。去年农民人均收入比上年名义增长8.8%，增幅连续9年跑赢城镇居民，城乡居民收入差距继续缩小。

做减法：密织民生保障网，不让负担拖累腰包。

“看病负担轻了，上月刚报销2700多元，够买全家半年的粮。”云南省镇雄县安尔村，刚刚住院康复的权朝燕说。防止因病返贫，县里探索基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”，实现小病不出村、大病看得起、慢病有人管。

优质医疗资源下沉，低保实现应保尽保，农村“看病难”“上学难”“养老难”状况得到较大改善。

做乘法：财产性收入不再是城里人的“专利”，更多农民有了入股分红、资产收益。

甜橙还没挂果，四川古蔺县兰花村的陈相昭就拿到了分红。村子位于赤水河畔，光热条件好，甜橙皮薄色鲜，市场看好。但从栽苗到挂果至少三年，短期收入咋办？县里创新机制，荒山荒坡入股。“80亩荒山全交给合作社，每年分红3万元，挂果后，还可参与利润分红，一年收入能超过10万元。”老陈对未来信心满满。

做除法：一系列制度不断融冰，公共服务覆盖农民工群体，农民工们感受到城市的“温度”，干活更体面、挣钱更踏实，去年农民工人均月收入3721元，比上年增长6.8%。

——改善农村人居环境，是乡村振兴的一场硬仗。

“钱塘江尽到桐庐，水碧山青画不如。”江南水乡浙江桐庐，宛如一幅水墨画，溪水淙淙，一村一景，每逢节假日乡村特色民宿“一房难求”。谁曾想到，美丽乡村背后，也经历过农村垃圾遍地、污水横流的窘境。芦茨村村民方木林说起过去的顺口溜：“污水靠蒸发，垃圾靠风刮。”

作为全国首批农村环境综合整治试点，桐庐向农村污染“开刀”，垃圾无害化处理，生活污水治理全覆盖，十一年持之以恒发力，换来绿水青山。如今，方木林当上村里的保洁员，顺口溜也有了新版本：“污水有了‘家’，垃圾有人拉”。更不易的是，垃圾变土肥，成了一条绿色产业链，农家土肥走进大型超市，年收益400万元。

农村人居环境整治由点到面全面推开，一批又一批生态宜居的幸福家园正朝我们快步走来。

交账——

真刀真枪地干、真金白银地投，如期兑现庄严承诺

“到2020年全面建成小康社会，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。”农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文表示，现在农村人口在减少，村庄数量也在减少，但是不能减弱农村保障粮食安全和重要农产品供给的功能，不能减弱农村提供生态安全和生态产品的功能，任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村。

——这是不折不扣的责任账。

决战贫困，“五级书记”抓脱贫，层层立下“军令状”。

“这是必须完成的硬指标。”贵州盘州市贾西村村支书龙涛语气坚定，山村地处石漠化山区，“山高路陡石头多，种一坡才收一箩。贫困赶不走，小康就进不来。唯一的办法就是加油干！”50名干部“包山头”，选准耐旱、耐贫瘠的刺梨产业，把支部建在产业链上。短短4年，3.1万亩刺梨，让石山变为青山，青山变为金山。

一纸纸“军令状”，直指最难啃的“硬骨头”。从“西海固”到西南边陲，从乌蒙山区到秦巴腹地，278万名驻村干部、43.5万名第一书记奋战在脱贫一线，打通政策落地“最后一公里”。

“脱贫是一个系统工程，只有每一道工序都做扎实了，才能真正收到实效。”陕西柞水县委书记陈璇说。

为了“做扎实”，各地均使尽了解数：山东金乡县一年“三农”投入近9亿元；四川宜宾设立100亿元发展基金；福建每年新增信贷1000亿元支持乡村振兴……近5年，仅农林水支出项目，全国一般公共预算累计安排就超过8万亿元。

——这是攻坚克难的改革账。

深化农村改革，瞄准关键环节，全面释放农村活力。

激活要素。确实权，颁铁证，给农民吃下了“定心丸”。推进农村土地“三权”分置，让土地要素活起来。

在贵州六盘水市乌蒙山腹地，“三变”改革（资源变资产、资金变股金、农民变股东），让872个农村变了样。海坪村，351亩集体荒山入股旅游公司，村民吃上旅游饭，780名村民年人均分红961元。

激活市场。玉米“价补分离”，小麦、稻谷等收储制度改革不断深化，理顺市场，越来越多农民看懂了这只“看不见的手”。

不种玉米种什么？一度让山西朔州农民伤脑筋。政府给补贴，搞培训，不干预，把决策权交给市场。薛圐圙村农民王成运，“牛爱吃啥咱种啥，20亩地全种上了青贮料”，年底算账，一亩多挣出三四百元。

激活主体。破解“谁来种地”难题，1500多万新型职业农民活跃田野，一系列新技术新装备落户田间，用上大数据、物联网，种地“活”起来，农业开始变得“会思考”。

普通西瓜长在地里，可陕西杨凌的马新世却把西瓜种“枕头”里。“‘枕头’是有机营养枕，可收集温度、湿度等数据，智能灌溉，精准施肥。一亩地700个‘枕头’，产量提高两成多，糖度增加两到三度。”说起种瓜秘诀，马新世滔滔不绝。

——这是“三农”全面发展账。

“三农”发展不是只看农业“一农”。“大国小农”是我国的基本国情，资本下乡不能代替老乡。系统发力，推进乡村全面振兴，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。

安徽怀远农村，人多地少，殷尚村村主任魏伟纠结：“一家几亩地，田分八九块，种着费力，投入还高，咋有高效益？”县里探索“一块田”改革，稳定一家一户承包权，互换并地，巴掌田变大田，再通过生产托管，实现“一增一减”：种地成本大大减少，农民户均年增收1300元。

农业农村部提出，2020年新型职业农民将达2000万人，加快发展生产性服务业，把小农户带入现代农业产业链、价值链。

乡村与城市相伴而生，是紧密联结的命运共同体。从“统筹城乡发展”到“城乡融合发展”，保障同步，服务同质，让城乡一起并肩前行。

“嘀嘀！”早上8时，375路公交满载早高峰的居民，驶出浙江嘉兴市王江泾镇虹阳公交枢纽站。这条开了5年的公交线，有着不同凡响的意义：它是全省首条镇村公交标准化线路，是嘉兴将城市公交延伸到乡村的一个里程碑。目前，全市城乡公交一体化率达到100%。而在荣星村居家养老服务照料中心，独居老人陈风华和数十位老人，每天吃完饭后聊聊天、锻炼身体，其乐融融。目前，桐乡市已实现城乡居家养老服务照料中心全覆盖。一个个生动的画面，绘就城乡共享的美丽底色，嘉兴进入城乡深度融合发展阶段。

鼓口袋也要“富脑袋”。在吉林松原农村，过去“入了秋，万事休；进了冬，万事空”。市里启动农村文化小广场建设，惠民直通车、送演出下基层，让农村文化“活”起来，农闲人不闲。前郭县妙音寺村村民李平，刚扭完秧歌，满头冒汗：“村里隔三差五有活动，既锻炼身体，也能心情舒畅，生活越来越得劲。”

筑梦想家园。一系列新举措快马加鞭，到2020年，完成13万个村环境综合整治，90%的行政村生活垃圾得到处理，乡村绿化覆盖率达到30%，建成2万个国家森林乡村……

行走在今日的中国乡村，处处感受到蓬勃发展的新动能，扑面而来的是春的气息！共同富裕的小康图景从未离我们如此之近！

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 18 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)