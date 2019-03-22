农民是乡村振兴的主体，是充满活力和创造力的群体，强化制度供给，全面深化农村改革，激发乡村发展的内生动力

一年开局看两会。今年《政府工作报告》提出，对标全面建成小康社会任务，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴。全国两会上，来自基层的代表委员话脱贫攻坚、议乡村振兴信心满满，畅谈落实干劲十足。从他们身上能感受到，乡村发展正激发蓬勃新动能，亿万农民实现全面小康的梦想越来越近。

新动能来自制度保障。“政策越来越给力，咱农民赶上好时候！”贵州盘州市岩博联村党委书记余留芬委员感叹。十几年前，村里“家家住着老土房，出门就是猪粪塘”，而现在，“农家楼蓝瓦白墙，人人有事做、户户奔小康”。小村变化缘自不断完善的强农惠农富农政策体系。实施乡村振兴，坚持农业农村优先发展，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在公共财政投入上优先保障，在公共服务上优先安排。强化制度供给，更多人地钱要素流向农村，越来越多的乡村发生嬗变。富起来的乡亲们奋力追逐新梦想：建设美丽乡村，加快城乡融合，“呼吸着乡村的清新空气，过上城里人一样的生活。”

新动能来自精准施策。“糍粑越打越黏，生活越过越甜。今年支持扶贫产业力度大，这是咱山里人最盼的。”江西资溪县新月畲族村党支部第一书记兰念瑛代表说。决战决胜脱贫攻坚，到了攻克最后堡垒的关键一程，确保目标不变、靶心不散，措施更有力、更精准。既要“一个都不能少”，又要减少和防止返贫，主攻深度贫困，着力产业扶贫，贫困山区长出一个个特色优势产业，贫困群众有了自我发展能力，脱贫致富才能更有底气、有信心。

新动能来自不断提升的获得感、幸福感。民有所呼，政有所应。“开展贫困地区控辍保学专项行动”“提高6000万农村人口供水保障水平”“推进‘厕所革命’、垃圾污水治理”……今年一系列举措直面农民群众忧心事，聚焦农村基础设施和公共服务短板，更多村庄“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，更多农民学有所教、病有所医、老有所养。政策落到农民心坎上，让奔向全面小康的步伐更轻盈。

新动能来自农民群众的主动性、创造性。“深化农村改革，一定能释放发展活力。”湖北省荆门市来龙村党支部书记胡为义代表说。农民是乡村振兴的主体，是充满活力和创造力的群体，深入推进承包地“三权分置”，落实所有权，稳定承包权，放活经营权，让家庭经营焕发出持久活力；深入推进农村集体产权制度改革，赋予农民更多财产权；创新经营体系，全国新型职业农民超过1500万人，今年起每年将再培训100万人。过去的“泥腿子”，如今成了有吸引力的职业农民，他们有文化、懂技术、会经营，成为现代农业的主力军，不断激发乡村发展的内生动力。

奋斗创造历史，实干成就未来。乡村大地迎来难得的发展机遇，广阔天地大有作为、大有可为，凝聚起亿万农民奋进追梦的力量，攻坚克难，苦干实干，一定能与全国人民一道同步迈入全面小康社会，谱写新时代乡村全面振兴的新篇章。

(责编：蒋琪、仝宗莉)