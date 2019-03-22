今年拟安排180亿元农机购置补贴 财政活水流向绿色农业

江西省泰和县举办“农机闹春耕”活动，掀起全县春耕生产热潮。

邓和平摄（影像中国）

安徽省五河县头铺镇农民紧抓农时，做好麦田管理工作。

李向前摄（影像中国）

本报北京3月21日电 （记者高云才）春分已来，春锄扑扑，万顷田畴从南到北正在铺展绿色生产方式。在湖北省襄阳市何岗村的小麦万亩示范方田头，市农科院国家小麦体系实验站站长凌冬正忙着指导农业工人用无人机播撒肥药一体化喷雾剂。忙碌的他面带笑意：“水肥药一体化喷洒，不仅能提高春耕生产效率，还能大大降低单位面积化肥农药投入品的使用！”

今年，中央财政突出绿色导向，拟安排180亿元农机购置补贴资金对绿色春耕“应补尽补”。能列进这份绿色名单里的，包括保护性耕作、残膜回收、秸秆处理、畜禽粪污资源化利用等机械装备，以及丘陵山区、特色产业的急需农机新产品。另外，中央财政今年安排8亿元病虫防治资金，突出支持麦稻主产区，重点支持黄淮海小麦主产区开展药肥混配剂喷雾、防病虫害、防干热风、防倒伏的“一喷三防”关键技术措施落实，遏制病虫害发生。目前，各地加强病虫监测预警，组织开展应急防治，融合推进统防统治和绿色防控。

春风吹醒了大地，绿色发展的雁阵正在啼鸣。财政积极促进良种、良法、良地、良机配套，据了解，今年中央财政支持农机深松整地1.4亿亩，争取基本实现粮食等主要农作物生产全程机械化的示范县达到400个。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 01 版）

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