原标题：国航、南航发布国内机票退改“阶梯费率” 分为4档

国航、南航发布国内机票退改“阶梯费率”

收费标准调整为四档 越早退改签手续费越低 费率挂钩购票价格及舱位

昨日，中国国际航空公司和南方航空官方均发布实行国内机票退改“阶梯费率”，实行时间分别为3月31日及3月24日起。

国航退改签收费标准调为四档

中国国际航空公司官网发布公告称，国航将从3月31日起实行国内客票退改手续费“阶梯费率”，阶梯费率将退改签的收费标准调整为四档。国航公告显示，根据民航局《关于改进民航票务服务工作的通知》(局发明电〔2018〕1952号)要求，国航于2019年3月31日(含)起实行新的国内客票退改手续费收费标准。新标准由两档收费标准调整为四档，即实行“阶梯费率”。“航班起飞前30天(含)之前”、“航班起飞前30天(不含)至14天(含)”、“航班起飞前14天(不含)至4小时(含)”、“航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后”，四个时间段内的退改手续费收费标准不同且时间计算精确到分钟。同时，换开客票后退票由按照新票的退票规则收取退票手续费，改为按照原始客票(即第一张客票)的退票规则收取退票手续费。

越早退改手续费越低

同一日，南方航空官方公众号发布公告，自3月24日起，南航机票退改手续费调整，实行“阶梯费率”，共有四档标准：航班起飞前7天(含)之前；航班起飞前(不含)至2天(含)；航班起飞前2天至4小时(含)；航班起飞前4小时(不含)后。

国航、南航方面表示，越早退改，手续费越低。此外，票款退改签费率与购票价格和舱位有关。

多家航空公司此前已修改相关政策

此前，东方航空、海南航空、四川航空、厦门航空等4家航空公司，将退改签时间与登机日的期间长度，划分为7天、48小时、4小时等四档时间节点，来确定不同的收费比例。

深圳航空将退改签时间与登机日的期间长度，划分为7天、72小时、4小时等四档时间节点；春秋航空将退改签时间与登机日的期间长度，划分为7天、72小时、24小时、2小时等五档时间节点。

其中，深圳航空特价票航班规定离站时间前7天(168小时)(含)之前， 退票收取票价40%费用，变更收取20%票价费用。

此外，航班规定离站时间前4小时之后变更收取票价60%费用，航班规定离站时间前4小时之后退票收取80%费用。（蔺丽爽）

(责编：蒋琪、仝宗莉)