微信支付公布：跨境支付接入逾49个国家和地区

新华社香港3月21日电（记者朱宇轩）腾讯集团旗下微信支付21日在香港公布，截至目前，微信支付跨境支付已在逾49个国家和地区合规接入，支持16个币种直接交易。
在当日举行的境外业务合作伙伴大会上，微信支付团队介绍，2018年，微信支付跨境支付月均交易笔数同比增长500%，月均交易金额同比增长400%，服务商数量同比增长300%，商户数量同比增长700%。
微信支付团队表示，随着中国经济快速发展，越来越多中国游客选择出境游。为满足中国游客在境外的消费需求，微信支付与当地商家合作：在境外消费时，微信支付用户无需兑换外币，也不用准备现金，可通过扫二维码，直接以人民币支付，用户既能避免沟通障碍，也能体验便利、快捷的支付。
目前，境外支持微信支付的领域不仅包括购物、餐饮和休闲等消费领域，还涉及交通、医疗和教育等民生方面。
微信支付团队表示，随着“生态出海”策略实施，境外与微信支付合作的服务商和商户数量将进一步增长，微信支付也将推出一系列扶持政策，支持中国境内服务商出海，将境内的移动支付经验直接服务于境外商户。
微信支付是腾讯集团旗下第三方支付平台，为用户提供在线支付服务，于2015年11月正式开放跨境支付能力。
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