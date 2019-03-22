涉嫌组织、领导传销 云集品如何虚构了一个电商平台

原标题：云集品如何虚构了一个电商平台

“讲师”为传销人员“授课”

王女士提供的其父在“云集品”的后台提成记录

“大概在2016年底，云集品开始在我的老家发迹，我七十多岁的父亲就是这样接触到云集品。”王女士口中的“云集品”，号称“共享经济”“新销售”，近日被警方列为涉嫌传销活动犯罪。

3月19日，深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息称，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘岳健等多名主要嫌疑人。经查，该团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。此外，云集品公司的“二号人物”李晓云也因涉嫌犯罪被深圳市公安局福田分局刑事拘留。北京青年报记者调查发现，云集品的受害者不只有普通市民，还有诸多供应产品的企业。

云集品

加盟开店介绍新会员获“返利”

北青报记者发现此次涉事的深圳前海云集品电子商务有限公司于2014年7月注册，法定代表人潘岳健，注册资本为1亿人民币。在该企业72条变更记录中，有15条涉及许可经营项目或一般经营项目变更。

北青报记者在王女士所提供的材料看到，云集品招募会员以“加盟开店得到不同级别会员”的形式收取费用，加盟费为铜牌会员250美元，银牌会员500美元，钻石会员1500美元，然后每月需消费50-100美元用于在云集品商城购买产品，每三个月最少要介绍一个会员入会。如果无法达到这两个条件，就将无法获得返利。

钻石会员达到条件后，将可以得到两级下线的返利，以及每天都会得到“全球天天分红”。

另外，云集品还设计了“138体系”，即会员编号以138个为一层，1-138为第一层，139-276为第二层，以此类推，每138为一个进位。1、139、277、415……纵向数列的会员，可以依次向2、140、278、416……的会员提成，以此类推。提成的金额为纵向数列中所有人消费金额利润的10%。同时，云集品依据发展下线数量的多少，来评定会员的“头衔”以及分红的多少。

消费者

花几千元买价值百元黑枸杞

在深圳警方发布云集品被端的消息后，20日一早，北青报记者在云集品百度贴吧中就看到，有受害者发布以《感谢深圳，云集品正式灭亡》为题的帖子。

20日下午，受害人之一的黑龙江李女士向北青报记者讲述了其家人的遭遇。

李女士说，她的家人是在2017年10月份加入的云集品，加入后就与很多会员一样开始劝说身边的亲朋好友也加入。李女士说，家人不光开店，还买了不少云集品平台的商品，因为按照“游戏规则”，多消费，才能晋升头衔，比如资深店主、市场主管、副总裁，也才能提成。

“家里到处都是茅台醇、杏花村清这样的酒，我们都不知道是不是正规商品。不只是无法辨别真假，上面买的东西还很贵，比如在某正规电商平台上售价79元的感应垃圾桶，在云集品就要200多元。”除了生活用品、食品，李女士的家人还在云集品买过一部售价15000元的手机，但至今也没有收到货，“他们这个平台总把收不到货的问题甩给供货商。”

即便这样积极发展下线和买货，李女士的家人也没有赚到多少钱，“可最让人生气的是，她现在也不认为云集品是传销，只说是投资失败。”

供应商

以为是“大平台”谁知拖欠货款

除了有不少个人在加入云集品受到了经济损失外，北青报记者还留意到，因给云集品供货而受到经济损失的也不在少数。

20日上午，北青报记者致电被云集品拖欠了货款的供应商五常市三和米业有限公司（下称“三和米业”），三和米业负责人表示，三和米业是在2017年12月时与云集品签订的《“云集品WWW.TPS138.COM”TPS商城服务协议》。

“他们公司（云集品）找到我们说，可以以合作的方式，把我们的产品放在他们的网站上销售，我们就当成了普通的购物网站来合作。”

三和米业负责人说，在签订了合同后，三和米业自2017年12月到2018年1月期间，一直在向云集品提供产品。但是，云集品在三次签收了逾百万元的增值税发票后，却一直都未支付货款。无奈之下，三和米业将云集品告至法院。

根据广东省深圳市福田区人民法院去年8月判决，云集品需向三和米业支付货款及逾期利息。但截至20日，三和米业仍未收到这笔货款。

北京商专律师事务所律师徐浩告诉北青报记者，最后的问题大多出在了货款不能及时到位的问题上。“即便能打赢官司，云集品的资金链已经断裂，所以依然很难拿回货款，经济损失惨重。”之所以有供货商陷入其中，徐浩认为，通过自我美化，云集品虚构了一个大规模电商平台的假象，引得供货商视之为不可或缺的大客户。于是，供货商一再允许云集品延期付款，雪球越滚越大，“云集品干的不过是骗完上游骗下游的勾当。”

相关新闻

“云集品”法定代表人曾在美涉传销被起诉

北青报记者通过查询发现，深圳前海云集品电子商务有限公司的法定代表人潘岳健与其在美国的沃达公司，曾因涉“老鼠会（诈骗式传销）”，于2014年被美国证券交易委员会起诉至美国佐治亚州北部地方法院。

在潘岳健名下，有三十多家公司。其中，其在美国的沃达公司，曾于2014年被美国证券交易委员会起诉至美国佐治亚州北部地方法院，而被起诉的原因则是涉诈骗式传销。

根据委员会的投诉，美国沃达公司声称是一个合法的多层次营销业务，会员通过它购买网上商店，然后通过它们销售商品，同时赚取客户购买产品的佣金，通过商店销售给其他会员并支付托管费用给这些成员。事实上，该公司作为金字塔计划运作，因为其佣金结构基于不断招募新成员，最有利可图的回报取决于通过商店销售的其他成员的下线招聘，而不管任何产品销售。迄今为止，该公司自2012年以来已从约77000名投资者中获得约1.05亿美元。

该委员会的投诉进一步声称，在其宣传材料中，美国沃达公司吹嘘通过所有者商店和下游业主商店销售产品赚取佣金的能力。例如，美国沃达公司宣传视频将美国沃达公司与其他在线多层次营销计划区分开来，声称美国沃达公司具有“可持续性”。

而美国证券交易委员会称，美国沃达公司并未透露，迄今为止，其实质上所有收入来自出售会员资格（称为商店）以及与经营这些商店相关的相应月度互联网托管费，而不是产品销售。美国沃达公司副总裁作证说，该公司目前百分之八十至百分之九十的收入来自销售网上商店和每月的互联网托管费，而不是来自这些商店的实际产品。对此，2014年9月，美国佐治亚州北部地方法院判定，根据美国当地法律，对美国沃达公司的欺诈行为进行核算，并对其颁布永久禁令。

文/本报记者 王天琪 熊颖琪

实习生 王京平 统筹/蒋朔

(责编：仝宗莉、蒋琪)