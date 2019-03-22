原标题：“唾液测儿童天赋”项目利润超70%？

▲ 某儿童基因检测内容 （标价8000多元，适合0-12岁儿童）

近日，北京青年报记者注意到，一种名叫“儿童天赋基因检测”的服务项目在电商平台上悄然流行开来，价格从数百元到数万元不等，其卖点是“一滴唾液就能检测出孩子具备的天赋”，以帮助家长“定向培养”。

这种基因检测方法可信吗？

我国儿童医学专家指出，所谓“天赋基因检测”只是检测与儿童发育行为相关的位点。但实际上，要确定一个孩子是否有某方面的天赋是很复杂的。

“仅靠一个基因去推测孩子是否有相关天赋是不负责的。”有专家对此表示，片面地通过几个或几十个相关基因位点检测确定孩子的天赋十分不靠谱，后天的环境对孩子的影响更重要。

现象

小小唾液作用大？

“基因检测”受追捧

北青报记者在电商平台注意到，一家“基因检测天赋”专卖店中，儿童天赋基因检测全套五项标价达8550元。检测内容包括情商天赋、智商天赋、体育天赋、艺术天赋、性格倾向。其宣称可以“预测孩子的天赋潜能，可以帮助家长节约时间的金钱，迅速找准天赋，定向培养孩子”。

具体的检测流程是，用一支棉棒采集孩子口腔中的唾液，然后将基因样本邮寄到检测机构，由检测机构出具报告。

商家广告称，该项检测技术覆盖了儿童青少年全年龄段：3-6岁孩子可以据此定向培养兴趣爱好；6-16岁孩子可以据此选择学科优势；考大学的时候可以据此选择专业方向。还有商家介绍，目前科学研究出已有的天赋基因可检测93个基因，共121个位点，可预测孩子在情商、智商、艺术、性格等方面的天赋潜能。

预测潜能、找准天赋、少走弯路、定向培养……儿童天赋基因检测的“广告语”让不少望子成龙的家长心动不已。

观察

标价200元至69800元不等

套餐价格悬殊

北青报记者注意到，儿童天赋基因检测套餐价格悬殊。最便宜的在200元左右，可检测阅读理解能力、语言表达能力、专注力、理解能力、运动天赋、舞蹈天赋、音乐天赋等8项。相对较贵的套餐标价33600元，包含48项检测内容，包括人际关系/交际能力、责任感、早熟、亲和力、音乐天赋等。

此外，还有一家门店推出的 “全面儿童DNA唾液基因检测套餐”售价则高达69800元，包括12个年龄阶段119个小项的检测，北青报记者注意到，该产品中所注明的第一阶段幼儿年龄为“3个月起”，检查项目为“母乳喂哺与智商”。

“科学指引孩子成长”“培养不走弯路” 是绝大部分检测机构打出的口号，也有一些检测机构推广时会注明“不建议忽视环境、教育、个人兴趣等后天因素，而将基因检测的结果作为孩子能力培养的唯一指导”。

也正是因为这则“声明”让不少家长对这种检测的可信度心存怀疑。

揭秘

售价8000多元利润6000多元

加盟商赚“推广费”

推广儿童天赋记忆检测项目的公司有无检测能力？新华社有报道指出，多数大力推广儿童天赋基因检测项目的公司本身并不具备检测能力，只是商业代理。

在网上搜索“天赋基因检测”，会检索出大批招商加盟信息，它被宣传为一个“投资小、收益快、操作简单”的“千亿蓝海市场”。有信息称，加盟成为天赋基因检测的代理商，如果平均一天能销售一个产品，年回报将达到50万元，专卖店投资回报率高达230%。

报道还指出，据深圳一家基因科技公司的招商经理介绍，天赋基因检测有5大类25小项，包括情商、智商、身体素质、艺术等。“全套的市场定价是8550元，给代理商的折扣是1.8折至2.6折，项目的利润率在74%至82%。”也就是说，卖出一个全套检测产品的利润最低也有6000多元。

这位经理还举例说明项目巨大的利润空间和火热的代理市场：“县级代理商400多个，2018年的平均月利润4.1万元，去掉房租、水电等成本，一年纯赚二三十万元没问题。地级市代理商收入会更高。”

有业内人士表示，儿童天赋基因检测的销售渠道以代理为主，大部分公司本身并不具备检测能力，他们只是负责让消费者寄送样品到能做检测的机构，赚取高额市场推广费用。“芯片技术成本很低，只有几百元，测序略高一些，也很便宜。如果找第三方公司代测样本，样本多的话，成本更低。”

说法

天赋基因无科学依据

商品或涉嫌夸大宣传

儿童天赋基因检测靠谱吗?据了解，目前我国基因检测技术主要用于疾病筛查。

我国儿童医学专家指出，基因检测用于检测致病基因及致病变异明确孟德尔遗传病已经得到了广泛的应用和认可。而天赋基因检测，只是检测与儿童发育行为相关的位点。但实际上，要确定一个孩子是否有某方面的天赋是很复杂的。天赋基因检查带来的结果可能“南辕北辙”。因为这个孩子可能会因为这样一个存在不确定意义的检查结果，被强行安排去进行某个“天赋”的训练，势必会限制孩子在其他方面的发展。

“天赋基因决定孩子未来发展是一个伪命题。”北京大学医学博士、科普作家王承志对媒体表示，天赋基因并无充分科学依据，其逻辑是基于一些发表的基因和表型相关性分析，即使一些有明确科学依据的和某种能力相关的基因，也无法代表一个人的天赋。

一位分子与遗传生物学领域教师表示，“仅靠一个基因去推测孩子是否有相关天赋是不负责的。”片面地通过几个或几十个相关基因位点检测确定孩子的天赋十分不靠谱，因为基因检测需要大量临床样本，且需要证实和证伪，其认为，后天的环境对孩子的成长比天赋重要得多。

湖南省消费者委员会秘书长吴卫则认为，一些儿童天赋基因检测产品可能涉嫌夸大宣传，他建议消费者理性看待相关检测，避免因此影响孩子的健康成长。

文/本报记者 赵新培 统筹/余美英

专家说法

天赋基因决定孩子未来发展是一个伪命题。北京大学医学博士、科普作家王承志对媒体表示，天赋基因并无充分科学依据。

一位分子与遗传生物学领域教师表示，“仅靠一个基因去推测孩子是否有相关天赋是不负责的。”片面地通过几个或几十个相关基因位点检测确定孩子的天赋十分不靠谱。

(责编：仝宗莉、蒋琪)