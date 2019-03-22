原标题：味千经营溢利降23% CFO涉嫌挪用资金

味千经营溢利降23% CFO涉嫌挪用资金

投资百度外卖致2017年巨亏；2018年经营溢利同比下滑超两成，CFO涉嫌挪用资金2000多万港元

曾经历“骨汤门”事件，又遭遇投资百度外卖导致近5亿亏损的味千中国，2018年经营利润下滑，同时首席财务官也陷入内部“贪腐”。3月20日晚间，味千拉面的母公司——香港上市公司味千(中国)发布2018年业绩公告称，2018年经营净利润下滑超过两成。此前3月13日，味千(中国)公告显示，通过详细审查银行记录，自2012年1月至2018年11月期间，前首席财务官刘家豪以假支票的方式，挪用最多约2363.7万港元。

营业额增长放缓，经营溢利同比减少23.1%

3月20日晚间，味千(中国)发布的2018年年报显示，截至2018年12月31日止，公司2018年营业额达23.78亿元，较2017年的23.32亿元同比增长1.9%。集团毛利达17.93亿元，较去年同比增长约2.2%。公司股东应占溢利5.5亿元，较去年亏损的4.87亿元同比增长213.2%，并且公司实现扭亏为盈。

尽管如此，2018年味千(中国)经营溢利为2.31亿元，同比减少23.1%。

年报显示，经营溢利减少的主要原因是存货消耗成本、员工成本、折旧及摊销成本、物业租赁及相关开支和其他经营开支都同比增长。

年报显示，味千(中国)人力成本占营业额的比例约为25.6%，较去年同期上升约0.3个百分点。公司存货消耗成本占营业额比例为24.6%，同比下降0.2个百分点，公司凭借调整菜单价格和采用直接购买稳定材料成本而小幅增加了毛利率。

此外，集团租金及相关成本占营业额的比例约为17%，同比上升约0.6个百分点，公司称，比率的上升主要由于报告期内营业额增长放缓，而门店数量增加62家。

2018年，公司的主要业务及重要收入来源仍然为零售连锁餐厅业务。年内，公司餐厅业务收入约为人民币22.18亿元，而2017年这部分的收入为22.11亿元。截至2018年底，公司合计拥有766家味千连锁餐厅。

曾因投资百度外卖致2017年巨亏近5亿

这两年，味千(中国)与外卖羁绊不断。

2015年8月。味千(中国)发布公告称，公司旗下全资子公司AjisenInvestments同合伙人Hina及Hanking订立合伙协议，共出资7000万美元投资百度外卖业务，其中味千承诺投资6000万美元。

2018年3月，味千(中国)公布2017年全年业绩显示，公司股东应占亏损4.87亿元，但是2016年同期则录得溢利6.65亿元。对于此次净利润的大幅度亏损，味千(中国)称原因在于投资百度外卖。

在2018年3月21日举行的业绩会议上，味千主席潘慰表示，未来将不再投资外卖平台。

由于目前百度外卖归入饿了么，2018年年报中，味千(中国)表示，在2018年，对饿了么的控股公司拥有重大影响力的独立第三方阿里帕尼尼投资有限公司与饿了么的其他股东签订购股协议，收购由其他股东持有的全部饿了么股份。收购事项完成后，味千(中国)就本公司持有之饿了么G-1系列股份获支付共人民7707.30万元。

首席财务官涉嫌挪用2363.7万港元

近年来，味千(中国)问题不断。

味千拉面1996年在香港开设第一家餐厅，1997年在深圳开设内地第一家味千拉面餐厅。

在2011年之前，味千拉面的广告语在很长一段时间都是“一碗汤的钙质含量更是牛奶的4倍、普通肉类的数十倍。”但是在2011年7月有媒体爆出，味千拉面着力宣传的纯猪骨熬制的汤底是用浓缩液勾兑而成的，不久之后，味千拉面对此承认，这一事件后来被称为“骨汤门”。

在“骨汤门”、投资外卖导致亏损后，味千(中国)又陷入了首席财务官“贪腐”一事。

2018年12月14日，味千(中国)发布公告称，公司首席财务官刘家豪涉嫌挪用资金至个人账户，目前确定金额为179.5万港元，董事会决议罢免其首席财务官及多家附属公司的秘书职务，味千(中国)已就此向香港警方报警。就涉嫌挪用事项而言，董事会将委聘专业人士对集团的现金流动及使用情况进行调查，并审视如何改善集团的内部监控制度及程序。

到2019年3月13日，味千(中国)公告显示，通过详细审查银行记录，自2012年1月至2018年11月期间，前首席财务官刘家豪以假支票的方式，挪用最多约2363.7万港元。据媒体报道，味千方面指控刘家豪将赃款给予一名女子购入元朗2幢别墅，要求法庭下令刘家豪赔偿赃款及已支付薪资，共计超过3314万港元。

新京报记者 林子

(责编：赵爽、仝宗莉)