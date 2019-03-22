牡丹江“曹园”违建占地19公顷 曹波曾两次被限制消费

牡丹江森林深处惊现违建， 毁林百亩削山挖湖建私人庄园，这座名为“曹园”的私人庄园地面建设和水面占地19公顷左右，远超省林业厅批复的2.76公顷的建设面积。昨日本报报道了“曹园”责任人被刑拘的消息，目前，“曹园”的法人代表曹波以及项目经理正在接受调查。
“曹园”内规划有高尔夫会所
3月21日，黑龙江曹园文化投资有限公司的网站依旧能够打开，但网页上公布的电话已经无人接听。
该公司网页介绍，“曹园”位于黑龙江省牡丹江市的西北方，张广才岭的大森林中，“总占地2.3平方公里”，但是据此前媒体报道，黑龙江省林业厅批复给“曹园”所属企业的建设面积仅有2.76公顷。
北青报记者在“曹园”的“产品布局规划图”中看到，园区规划有跑马场、水幕电影、高尔夫会所等。网站介绍称，“曹园”目前最主要的藏品是东北出土的恐龙、猛犸象等古生物化石、动植物标本，还有中国当代工艺美术大师作品，“皆为传世之作”。
自称建“曹园”为献给社会
3月20日，曹园文化投资有限公司法人曹波接受了媒体的采访，其表示，建设“曹园”，自己是“将来旅游观光都挺好，但是从法律角度考虑可能是违规违法了”。曹波在接受采访时承认：“手续没有完善，我就先把它做了，心急嘛，就想把项目做好，想攒点钱把文化园做好献给社会。”
北青报记者通过第三方平台查询后了解到，黑龙江曹园文化投资有限公司成立于2006年，其控股单位为上海天懋投资控股集团有限公司，该公司法定代表人为曹超，而这个曹超即为曹波的儿子。
据法律文书网显示，2010年2月11日，上海市第一中级人民法院对上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司原董事长范宪贪污、受贿一案作出一审判决。法院认定范宪贪污1027万余元、受贿702万元，决定对其执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，违法所得予以追缴。
而在该案中，“被告人范宪利用担任轮胎股份董事长的职务便利，在与天懋公司的业务交往中，接受该公司前后两任董事长曹波、曹超的请托，为他们在融资、收购如皋投资公司股份等业务中提供帮助，先后收受两人以探病等为名，给予的贿赂款共计202万元。”
曹波青睐各种“吉祥号”
北青报记者了解到，曹波在牡丹江当地小有名气。而北青报记者注意到，曹波似乎对“吉祥号”情有独钟，“曹园”的联系电话后四位均为“6”，而黑龙江曹园文化投资有限公司的成立时间，也选在了2006年6月6日。
但是据第三方网站消息，曹波关联企业13家，其中担任法人11家，对外投资7家，控股企业4家。2018年，他担任法人的海南天懋投资有限公司被列入老赖名单，曹波本人也先后2次被列为限制消费人员。同时，黑龙江曹园文化投资有限公司在2018年因拆除未履行受到行政处罚。
据黑龙江当地有关部门通报，目前，“曹园”的法人代表曹波以及项目经理正在接受调查。
文/本报记者 付垚
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