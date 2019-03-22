股价三年暴涨52倍 鼎益丰或牵连9家券商领“冻结令”

原标题：鼎益丰或牵连9家券商领“冻结令”

▲鼎益丰集团主席隋广义（左二）和集团总裁马小秋（左一）资料图

中国鼎益丰事件继续发酵。

3月20日，香港证监会向9家经纪行发出限制通知书，以冻结与中国鼎益丰股份涉嫌市场操控活动有关的客户账户。限制通知书并不影响这些经纪行的运作或它们的其他客户。

事件

鼎益丰半个月前被停股票交易

3月8日，中国鼎益丰发布公告称应香港证监会指令，上午9时起停止股票交易。

由香港证监会主动发出指令要求公司停牌的情况并不鲜见，证监会依据证券及期货(在证券市场上市)规则条例第8(1)条勒令中国鼎益丰停牌，反映出事件的严重性。

根据条例，如果证监会觉得上市公司文件有虚假、不完整或具误导性的资料，继续交易不符合投资大众或公众利益，即可勒令公司停牌。

中国鼎益丰将以系统最低价格，分别从恒生综合指数、恒生综合指数─金融业、恒生综合中小型股指数等6大指数中剔除。

据深交所3月18日消息，因恒生综合中型股指数实施成分股调整，港股通股票名单发生调整自当日起生效，调出中国鼎益丰。

中国鼎益丰是一家主要从事投资业务的香港投资控股公司，成立于2001年，原名中国投资基金，先后更名为“中国投资基金国际控股有限公司”和“中国鼎益丰控股有限公司”。在开曼群岛注册，2002年在港股上市，从事投资上市及非上市证券。

该公司股价从2017年5月的0.53港元开始上涨，最高涨至28.35港元，暴涨了52倍多。市值从约7亿港元涨到最高350亿港元。

2018年是资本寒冬，以投资为主业的鼎益丰却逆势飙涨。当年8月，入选成为港股通标的之一。11月，被纳入MSCI全球标准指数成分股，同时被纳入的还有中国船舶重工、顺丰控股、中国宏桥、三六零等国内知名公司。

去年11月，鼎益丰股票迎来历史最高峰28.35元(港币)。公司由“中国投资基金国际控股有限公司”更名为“中国鼎益丰控股有限公司”。

股价狂飙背后，其并没良好的业绩或成长预期作为支撑。反观历年财报，该公司一直处于亏损状态。

今年2月14日，中国鼎益丰发布业绩快报，数据显示，截至去年12月31日年报业绩扭亏，但从2011年至2017年的长达7年时间内，中国鼎益丰毫无利润可言。

进展

冻结9家经纪行相关客户账户

3月20日，香港证监会向9家经纪行发出限制通知书，以冻结与中国鼎益丰股份涉嫌市场操控活动有关的客户账户。

香港证监会认为，上述账户与2018年至2019年初中国鼎益丰股份的涉嫌市场操控有关。

9家经纪行分别为：富途证券国际(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、东方证券(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、新鸿基投资服务有限公司及云锋证券有限公司。

限制通知书并不影响上述经纪行的运作或它们的其他客户。证监会的调查仍在进行中。

分析

中国鼎益丰坐庄痕迹明显

“没有太多流动性，只需要很少资金量就可以把股价拉上去，中国鼎益丰坐庄痕迹明显。”一位没有透露姓名的分析师表示。

2018年11月之后，中国鼎益丰每天成交额均在1亿港元左右。11月30日，成交突然放大，全天成交额为15.23亿港元。

该分析师称，“由于公司当天被纳入MSCI指数成分股，所以这家公司被MSCI指数基金大量买入，这个时候最适合出货，因为被动基金买盘能够提供足够的流动性。”他认为，“通过供股、配股以及后续抛售股票席位来看，出货方大概率来自于大股东或通过早前以低价认购配股及供股股份的人士。”

控股股东为香港鼎益丰国际控股集团有限公司，后者的控股股东为深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司。

鼎益丰创始人隋广义创立“禅易投资法”，自称“把东方哲学和西方价值投资法相结合，创造了独特的东方价值投资学”。据隋广义的说法，鼎益丰未来会有28家上市公司，这28家企业将会成为世界第一，他们会融资100亿包装成世界500强……

关注

内部不少员工开户买自家股票

社交网站上，关于鼎益丰的质疑颇多。对于中国投资基金公司近年来股价飙涨，微博一位网友直指鼎益丰以员工名义开户坐庄。

根据中国鼎益丰2018年财报，主要港股资产包括中国智能集团、香港中华煤气、港交所、腾讯控股，已确认累计未变现收益为1.45亿港元；投资A股公司彩虹股份亏损937.6万元。鼎益丰集团参股、控股的另外2家港股上市公司分别是坛金矿业和志道国际。其中志道国际已在去年10月26日被港交所摘牌，最快2020年会被取消上市地位，届时鼎益丰集团的投资可能化为乌有。

按照销售人员说法，中国投资基金是鼎益丰2017年主要运作的产品，即投资人把钱交给鼎益丰，由鼎益丰买入上市公司。鼎益丰内部不少员工开通了港股账户，买入自家股票。“2015年4月师父（隋广义）把公司收购过来，就是为了把鼎益丰的产业慢慢装进去，我们收购过来的成本价约0.3港元/股。”鼎益丰的张姓员工表示。

文/本报记者 刘慎良 统筹/余美英

(责编：仝宗莉、蒋琪)