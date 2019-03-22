理财3.0时代开启 大型互联网理财平台崛起

原标题：理财3.0时代开启 度小满等大型互联网理财平台崛起

从2004年第一只银行理财产品到现如今各大互联网理财平台的崛起，中国理财市场已经走进第15个年头。

数十万亿的居民存款如同一个庞大的蓄水池，其中的理财需求是中国利率市场化进程的推动力，理财也成为老百姓居民财富增长的重要来源之一。

从在银行柜台排队，到蜂拥抢购各类高收益权益类产品，再到今天，可以动动手指就在手机上用度小满金融（原“百度金融”）等理财平台APP购买上百余只可供选择的各类不同风险收益匹配的正规金融理财产品，中国理财市场已经不知不觉走过三个代际。

1.0银行柜台时代

你在银行排过队吗？

即便是移动终端和人工智能发展到现在，一旦说起去柜台，大家仍是心有余悸。但回到十多年前，人们一谈到理财，绝大多数还是得去银行柜台乖乖排队。

再往前说，那时人们可能连“理财”的概念都没有，一是因为民间资本积累尚未到位，二是因为90年代一年期存款利率就高达9%。变化始于1999年，为提振物价刺激市场需求，央行启动降息降准，直到2000年一年期存款利率最低被压到2%，但由于金融产品种类匮乏，除了国债风靡一时外，大多人还是选择在银行存定期。

历史的车轮滚滚向前，真正的理财也应运而生。2004年2月2日，光大银行上海分行发行了内地第一只外币理财产品“阳光理财A计划”；7月，又发行了第一只人民币理财产品“阳光理财B计划”，那一年也被称为“银行理财元年”。此后，许多股份制银行纷纷效仿，民生银行、中信银行、华夏银行等纷纷推出银行理财业务。从此，国内商业银行理财业务破冰后，迅速跃居除存款、国债、股票之外又一主流投资渠道。

不过，那一年的理财产品收益率，只是略高于储蓄存款利率。银监会在2005年发布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中，就将个人理财业务定义为投顾和管理业务。但是，基于银行信誉背书，以及历史业绩的“暗保”，银行理财产品逐步成为抢手货，一些高收益的理财产品，甚至需要找熟人、提前打款、定存搭售才能申请到。

这样的趋势持续了很久，商业银行理财业务规模经历高速增长，产品资金余额从2007年末的0.53万亿元扩张到2017年末的29.54万亿元。

虽然近几年随着信息技术的发展，越来越多的投资行为开始转到线上，银行业慢慢从手机银行到App甚至小程序服务。但仍然解决不了信息来源单一、难以对比全局、更难得到投资顾问服务的问题。

2.0时代

“高收益”等江湖混战

除了银行理财的蓬勃发展外，多种理财产品都在萌动，并在2007年发生了飞跃。

那一年，随着股票市场近20年来最大的一波牛市诞生，公募基金成为理财领域的明星，各类第三方理财机构如雨后春笋般出现，与其同时起步的是国有和外资银行的私人银行部门，他们组织财富沙龙、推销理财建议报告、销售公募及私募基金产品，开始各类尝试。

后来，第一批独立第三方理财机构虽然在收取咨询顾问费、代销机构产品等方面不断探索，但依然没有找到很好的盈利模式，能够存活下来的机构凤毛麟角；而各大内外资银行的私人银行部门也因为2008年金融危机，导致其销售的大量海外投资产品巨额亏损而一蹶不振。但是这一年被誉为中国真正的“理财元年”，也为后来互联网理财市场的繁荣奠定了基础。

第一批独立第三方理财机构兴于牛市、败于熊市，存活下来的少数第三方理财机构以好买基金网为代表，凭借代销公募基金为主，成为首批互联网理财平台的代表。随后他们还取得了监管机构颁发的相应产品的代销牌照，得以规范化运营，后来好买基金更名好买财富，但以其为代表的这一批机构主要仍以代销公、私募类基金产品为主打。

在基金类产品为人们所熟悉的同时，理财产品申购的渠道也开始走向线上。银行开始开通手机银行，并支持在线申购，基金则可以通过券商或者一些第三方理财平台申购。人们不再需要事事都要去柜台办理。

随后几年，中国股票市场财富效应持续低迷，理财市场又回归到银行保本理财的天下。直到2013年，余额宝横空出世。美国市场研究公司IDC的数据显示，那一年全球智能手机出货量首次超过10.042亿部，中国贡献了其中的3.51亿部。

余额宝在2013年的春节前推出，当时年化收益率约7%，投资人只需在手机上简单操作，随存随取。这款在互联网移动端销售的普通货币基金，生逢天时地利人和：一为天时，那时居民个人储蓄存款总量45万亿元，其中超过16万亿元为活期存款，利率市场化进程大势所趋，而恰逢宏观调控下出现阶段性“钱荒”，当时的货币基金收益率普遍较高得以吸引投资人的眼球；二为地利，BAT中支付宝最先发力移动端支付，积累了大量用户基础和应用场景，其金融账户快速为大众所接受；三为人和，多年来中国普通投资者的理财意识已经萌发，而受伤股票市场后只能去银行排队购买低风险的保本理财产品，互联网上新一批低风险又相对高利率的货币类理财产品一出世便吸引了这些人群，成为吸金大宝。

很快，腾讯、百度也跟上了余额宝的步伐，腾讯理财通，度小满金融都在2014年前后快速上线了自己的金融账户。例如度小满金融旗下度小满理财（原“百度理财”）从代销货币基金到活期存款类产品，保险理财类产品，目前已经涵盖了银行、基金、保险、券商等近百家金融机构的各类金融产品。

与BAT理财平台一度争锋的是在2015-2017年间P2P理财的乱象，当余额宝给互联网理财打了一剂强心剂后，各类高收益P2P网贷产品开始了又一轮吸金。动辄20%的高收益让多年来在活期利率上打转的老百姓眼前一亮，但却将风险抛诸脑后。

其实第一家P2P平台也是最早诞生于2007年，实质上是通过互联网平台实现小额放贷，将小额投资人的资金汇集于需要资金的股权、房地产等各类项目，P2P平台实质上仅为信息中介，但后来越来越多的平台却插手资金池或是因为所上线项目缺少把关审核，导致各类跑路、挤兑甚至庞氏骗局等乱象的出现。2018年6、7月份，高达上百家P2P平台集中爆雷，随后整个行业进入低潮期，监管的介入并趋严下，P2P平台开始实施严格的合规备案制管理。

从2007年开始的理财意识的萌动，到一次次深刻的“血泪教育”，中国老百姓的理财观念一步步成熟，“高收益”这一双刃剑的另一面“高风险”也逐渐暴露。但积极的方面在于，一方面金融产品日益丰富，人们开始认识到风险与收益的关系，需求开始理性分层；另一方面理财行为习惯的变化开启了移动理财时代的大幕。

3.0时代

大型互联网理财平台崛起

一切混乱都是秩序来临的铺垫。

经过了十余年的发展，伴随老百姓理财观念成熟和牌照制、备案制等监管的日趋完善，中国理财市场真正得以规范化发展。大型互联网理财平台的优势开始显现。

相对于传统金融的渠道体验，互联网大型理财平台通过技术和平台价值创造出一个更加完整的生态系统，用户只要连上网络，无论是在上班拥挤的地铁上，还是在浪漫的旅途中，随时都可以进行投资，随时开始享受红利，可以供他们选择的是定期理财、权益类基金、保险理财等各类产品和服务，几乎聚集了市场上所有可选金融机构的优质金融产品。

2019年百度一鸣惊人成为春晚红包互动合作方，百度APP红包互动活动次数达208亿次，总共邀请全球观众参与共同瓜分了9亿现金红包大奖。作为这些红包唯一的提现平台，度小满金融也集中展示了自己的金融科技能力。

度小满金融作为综合性金融科技平台，从支付、理财到消费信贷，每个条线的商品琳琅满目，且个个都系出名门。这些金融产品在上架前，都经过度小满从机构准入、产品筛选、底层调查以及后续管理上严格的合规和风控标准，一款产品从上架前到清算的全生命周期里，都会经历层层考察、把关和监控。

以度小满金融、支付宝、理财通为例，这些在线金融服务平台在便利普通投资人的同时，俨然已经成为中国金融业的重要组成部分。银行等金融机构也越发开始重视和这些流量巨头的合作，在一种互惠互赢的合作模式下，如度小满金融已经与上百家金融机构合作，除了代销关系，这些互联网巨头依靠多年来的技术积累，也在向传统金融机构输出“金融科技”技术和服务，使得互联网与金融的融合已经密不可分。

理财市场的逐渐成熟，也让风险与收益得到了更加丰富和自由的选择，中国市场多年所追求的利率市场化显得越来越近。-CIS-

(责编：蒋琪、仝宗莉)