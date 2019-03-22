原标题：国资委严控央企非主业投资

《经济参考报》记者获悉，国资委将加大中央企业战略规划管理力度，严控非主业投资比例，严控金融业务投资，推动企业进一步做强做优做精实业主业。此外，河北、江苏、浙江、湖南、广西、海南等地都在严控国企非主业投资，引导企业更加专注实业发展，集中精力做好主业。

随着国企改革的不断深入，做精主业，防止脱实向虚也成为央企工作重点之一。一组数据可以看出央企“回归主业”的决心：2018年中央企业通过产权市场盘活存量资产1011亿元，其中71家企业退出非主业投资项目308项，回笼资金382亿元。

国资委主任肖亚庆在日前召开的记者会上表示，要做强做精主业和实业。中央企业一定要突出主业、突出实业，要进一步明确企业的发展目标和战略定位，严控非主业投资，推动各类要素向实业集中、向主业集中，不断提升核心竞争力和盈利能力。

记者获悉，2019年国资委将继续严控央企非主业投资，同时包括强化投资管控，严禁超越财务承受能力的投资行为，高负债也不得实施高负债率的项目。与此同时，将严控金融业务新增投资，对主业经营效益不佳，产融结合效果不明显，风险隐患较大的存量业务进行清理整顿。

国资委人士对记者坦言，近几年，国资委对央企“突出主业”的要求一直都非常严苛，通过重新核定中央企业主业，梳理并调整企业主业，进一步改善央企内部大而全、小而散、重复建设等问题；同时要求央企严格按照主业控制投资方向，加大内部资源整合力度，推动资金、技术、人才等各类资源向主业集中。

坚持聚焦实业主业，央企核心业务盈利能力得到进一步增强。2018年中央工业企业完成固定资产投资1.9万亿元，同比增长6.2%，增幅高于中央企业平均水平，实现净利润6212.2亿元，同比增长21.3%，高于中央企业平均增幅5.6个百分点，增利额占中央企业净利润增量的67.4%。

国务院国资委近日修订印发了《中央企业负责人经营业绩考核办法》中，突出了四个方面的考核，分别是效率效益、创新驱动、实业主业和服务保障。其中特别提出，“一企一策”确定企业负债率的考核，引导企业严控非主业投资和经营业务，聚焦实业，做强主业。

中国企业研究院首席研究员李锦在接受《经济参考报》记者采访时表示，前些年，在经营压力和盲目做大的双重作用下，很多央企都开启大踏步“多元化”步伐，随之而来也出现了很多问题。例如，由于对新行业了解不深，央企容易犯急功近利的毛病，大手笔投资，盲目扩张，不仅导致自身的困境恶化，最严重的是加剧了行业经济环境的恶化。

一位业内专家表示，这些年实体领域的央企在脱实入虚方面的问题并不少见。但是作为国民经济的支柱，民族产业的脊梁，实体央企应当在回归主业、做强实业方面勇于担当，做好表率，切实承担起推动我国实体产业蓬勃发展的重任。实体央企可以在坚守主业的基础上，根据主业发展和企业整体战略需要，合理涉足金融领域，或是走产融结合、以融促产的发展道路，但绝不应完全脱离主业，单纯追求做大金融板块。事实上，这也是今年国务院国资委防风险攻坚战的重要工作内容。

不少业内专家表示，中央的国有资产应该集中在涉及国家安全以及国民经济命脉的关键领域和关键行业，发挥国有经济的控制力、影响力和带动力。李锦告诉记者，可以看到，随着国资委和地方国资委下大力度严控央企和地方国企非主业投资，很多央企和国企通过剥离、重组、混改、创新等一系列自我革新，坚持聚焦实业主业，核心业务盈利能力进一步增强，真正实现了向“世界一流”的转变。

(责编：蒋琪、仝宗莉)