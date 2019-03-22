原标题：谎称能办工伤骗21名煤矿工人262万 男子获刑14年

原标题：谎称能办工伤骗262万 男子犯诈骗罪获刑14年

本报讯（记者张宇）男子燕某患有矽肺病，他明知该病症的严重性，仍利用矽肺病工人急于获取补偿的心理，谎称自己有能力帮助被害人认定矽肺病，骗取21名煤矿工人262万元。记者今天上午获悉，被告人燕某犯诈骗罪，终审获刑14年。

燕某今年48岁，其自身患有矽肺病。本案共有21名被害人，均为煤矿工人，大部分已经被诊断为矽肺病，其中20人是经他人介绍请托燕某办理认定矽肺病，1人在医院就诊时燕某主动提出帮忙。

门头沟法院一审审理查明，在2015年至2017年间，燕某谎称自己可以办理矽肺病工伤，先后骗取被害人田某、兰某等21人共计262万元。其中少则几万元，多则二十几万元。法院一审判决燕某犯诈骗罪，判处有期徒刑14年，罚金2万元，剥夺政治权利3年。

此外，鉴于本案被害人意图以花钱请托的方式，通过非法途径和手段谋取工伤保险利益，故其所遭受的经济损失不应作为被害人的合法财产受到法律保护，应认定为赃款并予以没收。因此，一审法院还判决，责令被告人燕某退赔赃款262万元，予以没收。

一审宣判后，燕某上诉至北京一中院。一中院审理认为，燕某明知患矽肺病会导致劳动能力弱化甚至丧失，需要长期治疗以及大量医疗费用的情况下，仍利用被害人急于获取补偿的心理，谎称自己有能力帮助被害人认定矽肺病，骗取被害人巨额钱款，具有明显非法占有的目的。据此，北京一中院裁定驳回燕某的上诉，维持原判。

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