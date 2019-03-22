农业农村部：推进标准化规模养殖 调整优化生猪产业布局 

人民网北京3月22日电 近几个月来，我国生猪产能持续下滑，能繁母猪存栏大幅下降，后期猪肉价格可能出现大幅上涨。为稳定生猪生产，保障猪肉市场有效供给，农业农村部发布《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》。《意见》指出，要加快落实稳定生猪生产发展的政策措施，优化疫情处置和调运监管，调整优化生猪产业布局。

以下为意见全文：

农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见

近几个月来，我国生猪产能持续下滑，能繁母猪存栏大幅下降，后期猪肉价格可能出现大幅上涨。为稳定生猪生产，保障猪肉市场有效供给，现提出如下意见。

一、加快落实稳定生猪生产发展的政策措施

各地要落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，及时足额将扑杀补助发放到养殖场户手中。要统筹利用生猪调出大县奖励等政策资金，重点支持种猪场和规模猪场尽快恢复生产。省级农业农村部门要会同省级财政部门，尽快研究出台对种猪场、地方猪保种场和规模猪场的临时性生产救助补贴政策，切实稳定生猪基础产能。统筹用好中央财政非洲猪瘟疫情防控专项补助经费，支持开展生猪产地检疫、屠宰检疫和运输车辆监管等工作。同时，积极与地方财政沟通，争取对销毁的非洲猪瘟阳性猪肉产品、建设运输车辆清洗消毒中心、生猪屠宰加工企业配备检测仪器设备、建设非洲猪瘟无疫区和无疫小区给予适当补贴。贯彻国务院专题会议要求，加强与银行业金融机构的合作，进一步稳定预期、稳定信贷、稳定支持，不得对生猪养殖场户、屠宰加工企业等盲目停贷、限贷。协调全国农业信贷担保体系充分发挥政策性担保功能，为生猪养殖场户申请贷款提供增信支持，有条件的地方可结合财力给予必要的贷款贴息补助。落实能繁母猪和育肥猪保险政策，对符合条件的养殖场户要足额理赔。

二、加强生产和市场监测预警

加快部省政务信息资源整合，推进生猪产业链监管监测信息一体化建设。各省要按照“一省一方案”要求抓紧完善本省监测预警工作方案，建立省级财政资金为主、中央财政资金为辅的基层信息采集经费补助机制，保持监测数据稳定性，提高数据质量。加大规模养殖场直联直报平台“掌上牧云”客户端推广力度，加快推进龙头企业、规模养殖场数据直联直报。加强生猪屠宰环节监测，扩大淘汰能繁母猪屠宰情况监测范围。开展种猪场、种公猪站月度定点监测试点。加强猪肉批发市场价格和交易量动态监测，加大权威数据信息发布力度，加强信息推送和服务，促进增养补栏。

三、优化疫情处置和调运监管

各地要按照《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年）》，严格规范处置新发疫情。在疫情处置过程中，要充分考虑地理环境、交通运输、建筑布局、饲养管理水平等因素，科学评估风险，精准确定扑杀范围。严格按照检疫规程开展产地检疫，不得无正当理由不出具检疫证明。加强生猪运输车辆备案管理，加大运输环节查验力度，落实清洗消毒和无害化处理措施，坚决消除运输环节传播疫情风险。各地要全面落实《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》（农牧发〔2018〕23号），进一步细化便捷措施，优化程序，保障符合条件的种猪和仔猪调运，支持规模养殖场和屠宰场 “点对点”生猪及产品调运，不得层层加码禁运限运。科学划定禁养区，对于超范围划定禁养区、随意扩大禁养限养范围等问题，要限期整改，不能一禁了之。

四、深入推进标准化规模养殖

加快转变生猪生产方式，多渠道支持养殖场户改善基础设施装备条件，建设出猪台、洗消间、生物隔离带、高温加压消毒设备等，提升养殖场户生物安全水平。落实粪污资源化利用政策，加大对粪污资源化利用机具购置的补贴力度，支持规模猪场建设完善环保设施装备。合理规划、切实保障规模猪场发展的土地供应。继续开展生猪养殖标准化示范创建活动，推动中央、省、市、县四级联创，高标准创建一批生产高效、环境友好、产品安全、管理先进、防疫规范的生猪标准化示范场，切实发挥示范带动作用。认真落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》，鼓励和支持有条件的小农户稳步扩大规模，发展规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的现代家庭牧场。

五、调整优化生猪产业布局

生猪自给率低的销区要根据当地情况，积极扩大生猪生产，合理规划布局，逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制，确实无法满足自给率要求的省份，要主动对接周边省份，合作建立养殖基地，提升就近保供能力。制定实施非洲猪瘟分区防控方案，加强区域内统筹规划布局，推进联防联控。试点区域要尽快建立区域防控机制，抓紧制定具体落实方案，精心组织实施，及时总结做法和经验。其他区域也要尽快启动相关工作，建立区域内省际联席会议制度。科学规划屠宰产业布局，按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，冷鲜上市”的原则，加快推进生猪屠宰标准化示范创建，形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。

六、加强实用技术推广应用

加强非洲猪瘟防控技术研究，不断完善养殖、运输、屠宰等各环节疫病综合防控技术。针对不同区域、不同养殖模式，总结推广适合本地区实际的生猪生物安全防护、清洗消毒等实用技术。要组织畜牧兽医技术推广机构、行业协会、科研院所等技术人员，通过多种形式帮助养殖场户解决生产和防疫中遇到的技术难题。要加大生猪良种推广力度，切实提高母猪繁殖率和仔猪成活率。要加强实用技术培训，特别加大对种猪场和规模猪场的培训力度，切实提高防疫能力。

七、切实强化组织保障

进一步落实“菜篮子”市长负责制，压实生猪市场保供稳价的主体责任，提高生猪生产、市场流通、质量安全监管和调控保障能力。各地农业农村部门要统一思想认识，切实把稳定生猪生产作为当前一个时期重中之重的任务，抓好组织落实。要主动协调，积极争取地方政府及相关部门的政策支持，进一步加强沟通协作，形成工作合力。密切关注生猪生产发展过程中出现的新情况新问题，认真研究解决措施。在稳定生猪生产发展的同时，统筹抓好牛羊肉和禽肉等畜产品供给，多渠道满足市场消费。各地要在4月30日前，将贯彻本意见的情况报送我部畜牧兽医局。

农业农村部

2019年3月20日

(责编：赵爽、仝宗莉)