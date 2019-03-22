新华社北京3月21日电 题：空前力度减税拉开大幕 增值税改革“大棋局”助力高质量发展

新华社记者韩洁、郁琼源、申铖

2019年近2万亿元规模的减税降费“大餐”中，降低增值税税率无疑是最受关注的“主菜”。

继本周国务院常务会议作出进一步部署后，21日，财政部、税务总局、海关总署联合发布关于深化增值税改革有关政策的公告，标志着将于4月1日启幕的增值税降率进入操作环节。

今年增值税改革除了降低税率，还有何看点？如何确保企业切实有获得感？未来改革有何动向？新华社记者采访权威人士深入解读。

“最硬主菜”——制造业迎空前减税 各行业“实质性受益”

增值税降率影响有多大？一个数字足以说明，去年我国逾15万亿元税收中，增值税贡献近4成。作为我国第一大税种，增值税税率降一个点，减税则以千亿计。

根据部署，从2019年4月1日起，将适用16%增值税税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；将适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物；保持6%一档税率不变，主要涉及现代服务业、金融业、生活服务业和增值电信服务等。

“我从事财税研究40多年，今年增值税税率调整力度是空前的，从来没有过。”中国社科院副院长高培勇说，增值税是间接税，其减税效应通过抵扣机制层层传导，可谓“牵一发而动全身”。

对占增值税总量近60%的制造业等行业而言，此次3个百分点的税率降幅，无疑是一场期盼已久的减负“及时雨”。

以广西柳工集团为例，初步测算显示该集团今年预计减税1.36亿元，其中增值税减少1.21亿元，城市维护建设税及教育费附加、地方教育费附加减少1500万元。

“增值税税率下调给企业带来‘真金白银’。”福建三棵树涂料股份有限公司董事长洪杰测算，去年制造业增值税税率下降一个百分点，企业减税945万元；今年降低3个百分点，预计一年给企业节省资金4000万元以上。

得益于增值税税率下调，减税效应也从产品生产环节向消费环节传导。

记者发现，近期，已有汽车厂商宣布随增值税税率调整下调商品价格。中国铁路总公司也宣布，因交通运输业增值税税率下降，将跟进下调铁路货物运价，进一步降低铁路物流成本。

此外，公告还相应调整部分货物服务的出口退税率，调整后出口退税率仍维持五档，由改革前的16%、13%、10%、6%、0%，调整为13%、10%、9%、6%、0%。

同时，境外旅客购进适用13%税率的货物，离境退税率保持11%不变；购进适用9%税率的货物，退税率调整为8%。

“增值税税率降低是普惠性的减税。”中国财政科学研究院院长刘尚希表示，制造业税率从16%降至13%，实际上对各个行业都会产生影响，可以说，降低增值税基本税率，抓住了当前经济发展转型升级过程中的关键点。

“暖心配菜”——抵扣扩围、加计抵减……确保所有行业税负只减不增

增值税的原理，简单说就是销项税减去进项税，让纳税人只为产品和服务的增值部分纳税。抵扣链条越完善，重复征税就越少。

由于税制原因，不排除税率降了，但有些行业因抵扣少而增加税收。对此，三部门公告中推出两大主要暖心举措，加大减税力度，确保所有行业税负只减不增。

——扩大进项税抵扣范围。将国内旅客运输服务纳入抵扣范围，同时将纳税人取得不动产支付的进项税由目前分两年抵扣（第一年抵扣60%，第二年抵扣40%），改为一次性全额抵扣。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说，这意味着此前不能抵扣的公司员工出差机票、火车票等都可以纳入抵扣范围，对企业是一大利好。而不动产改为一次性全额抵扣，进一步增加了企业当期可抵扣进项税，还简化了会计核算，仅这两项预计能给企业减税约千亿元。

——生产、生活性服务业将引入加计抵减政策。对6%一档增值税税率虽保持不变，但为防止因进项抵扣减少而税负上升，公告明确对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额，政策实施期限暂定截至2021年底。

“这是我国探索出的一种特别的临时性优惠方式。”国家税务总局税收科学研究所所长李万甫说，如一家企业本应抵扣200万元进项税，加计10%后就能多20万元用于抵减应纳税款，抵减额越多应纳税额就越小，即便税率不变行业税负也确保只减不增。

此外，逐步建立期末留抵退税制度，还是完善增值税制度的重要举措。期末留抵，是纳税人已缴纳但未抵扣完的进项税额。公告明确，对降低税率水平后纳税人新增的留抵退税，按条件予以退还。

李万甫说，此次改革采取对存量和新增留抵分类处理的方式，正是为了逐步建立期末留抵退税制度，从而扩大改革受益面，激发企业更大发展活力。

“下一道大餐”：改革继续纵深 助力经济转型升级

增值税，在业内有“良税”之称，全球160多个国家和地区引入这一税制，就是看中其中性特点。对正在迈向高质量发展的中国经济而言，深化增值税改革无疑是一盘助力经济转型升级的“大棋局”。

从2012年1月1日我国在上海率先针对交通运输业等“1+6”行业启动营业税改征增值税试点，到2016年5月1日将建筑、房地产、金融和生活服务业纳入试点，营改增试点全面推开；

从2017年7月1日，取消13%档税率，增值税四档税率变三档，到2018年5月1日，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，交通运输、建筑等行业税率从11%降至10%，再到2019年4月1日开始的又一次更大力度降率……

新一轮增值税改革进入第8年，实施66年的营业税退出历史舞台，增值税制度在不断下调税率和简化税制中日趋完善，降低了企业成本，释放出稳就业、稳增长、助力经济转型升级的积极信号。

“此次改革并非单纯的下调税率，而是注重与税制改革相衔接，注重突出普惠性，通过完善税制向建立现代增值税制度的目标迈进，还为下一步税率三档并二档预留了空间。”财政部税政司司长王建凡说。

谈到下一步改革动向，他表示，为落实好税收法定原则，增值税立法进程也会加快，推动增值税改革不断纵深发展。

国家税务总局货物和劳务税司司长王道树说，深化增值税改革措施政策性强、涉及面广，考虑到准备时间较紧，任务很重，既涉及税务机关的准备，又涉及相关单位的支持，也需要广大纳税人的配合。各级税务机关将密切与行业主管部门、协会的沟通协作，把这项重大改革不折不扣落实好，让企业和人民群众有实实在在的获得感。

(责编：岳弘彬、曹昆)