人保投资控股有限公司党委书记、总裁刘虹接受纪律审查和监察调查

人民网北京3月22日电 据中央纪委国家监委网站消息，人保投资控股有限公司党委书记、总裁刘虹涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中国人民保险集团股份有限公司纪检监察组纪律审查和山东省监委监察调查。

刘虹简历

刘虹，男，汉族，1963年2月出生，河南省商城县人，研究生学历，1985年8月参加工作，1991年8月加入中国共产党。曾任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长、副总经理，中国人寿保险股份有限公司企划部总经理、发展改革部总经理等职。2007年6月任中国人民保险集团公司高级专家，2007年10月任人保投资控股有限公司党委书记、董事、总裁。

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