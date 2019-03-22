增值税率4月1日起再降 快看能给你省多少

人民网北京3月22日电 近年来，我国通过营改增改革等举措，平均每年给企业减税降费一万亿元，让企业享受到了真正的红利。昨日，财政部、税务总局、海关总署又联合发布公告，明确自4月1日起深化增值税改革。我们一起来看看，新政都有哪些变化，能给你省多少？

四大变化

公告明确，增值税一般纳税人(下称“纳税人”)发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。

原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。

适用13%税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为11%；适用9%税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为8%。

财政部税政司司长王建凡公开表示，此次改革并非单纯的下调税率，而是注重与税制改革相衔接，注重突出普惠性，通过完善税制向建立现代增值税制度的目标迈进，还为下一步税率三档并二档预留了空间。

记者梳理发现，奔驰、宝马、路虎等汽车厂商率先降价，给消费者送上了减税“大红包”。中国人民大学财税研究所首席教授朱青在接受人民日报记者采访时介绍，这次降低增值税税率，对提升消费具有促进作用，有利于经济稳增长。在市场上看到的商品和服务的价格，一般来说都是含税的。增值税税率降了，商品价格中含的税就减少了一块，市场上商品的零售价就会降低。商品价格降了，相当于老百姓的收入提高了，消费能力增强了，这对消费有直接的提升作用。

两大亮点

三部门在公告中提出两大亮点举措，确保所有行业税负只减不增。

亮点一，扩大进项税抵扣范围，纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。

根据公告，取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%。

取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%。

取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%。

这也说明公司员工出差机票、火车票等都可以纳入抵扣范围，对企业来说实属红利。

亮点二，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

国家税务总局有关负责人表示，适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用加计抵减政策时，通过电子税务局（或前往办税服务厅）提交《适用加计抵减政策的声明》。适用加计抵减政策的纳税人，同时兼营邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的，应按照四项服务中收入占比最高的业务在《适用加计抵减政策的声明》中勾选确定所属行业。

够条件就抵税

此外，公告明确自4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：

一是自2019年4月税款所属期起，连续六个月(按季纳税的，连续两个季度)增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元；

二是纳税信用等级为A级或者B级；

三是申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；

四是申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；

五是自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。

今年我国下决心要进行更大规模的减税降费，把增值税和单位社保缴费率降下来，减税降费红利近两万亿元。此次增值税改革落到实处，对于实现积极财政政策目标将起到重要作用。

(责编：李楠桦、仝宗莉)