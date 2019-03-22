原标题：北京市社会消费品零售额增速企稳回升

新华社北京3月22日电 近期北京市促消费政策密集出台，北京市商务局实行项目化管理机制，为企业送上“服务包”，制定节能减排、发展夜间经济、鼓励网络零售健康发展、商圈改造提升等政策。统计数据显示，今年1月至2月，北京市实现社会消费品零售总额1793.8亿元，同比增长3%，高于2018年12月单月增速，也高于2018年全年增速0.3个百分点，扭转了持续半年的累计增速不断收窄态势。

据了解，1月至2月，限额以上批发零售企业实现网上零售额444.1亿元，同比增长23.4%，是社会消费品零售额增速的主要支撑力量。

在餐饮行业，1月至2月，北京市餐饮收入实现184.4亿元，同比增长7.3%，与2018年全年增速持平。北京市商务局监测的全聚德、东来顺、眉州东坡酒楼等10家重点正餐企业营业额同比增长10.3%；呷哺呷哺、和合谷等10家重点快餐企业营业额同比增长7.2%。

此外，通信器材类商品拉动社会消费品零售总额增长0.8个百分点。节能减排政策进一步拉动家电类商品热销，截至3月上旬，家电类商品实现销售额4.7亿元，同比增长34%。（记者吉宁）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)