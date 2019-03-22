北京市市场监管局：2018年吊销市场主体6.76万户

新华社北京3月22日电 记者从北京市市场监督管理工作会议上获悉，2018年，北京市市场监督管理局整治无证无照经营2万多处，办结各类案件13.6万件，罚没款7.17亿元，吊销市场主体6.76万户，在城市环境治理、食品药品监管、质量安全监管等方面取得一定成效。
在推进“疏整促”专项行动方面，2018年，北京整治无证无照经营27489处，完成计划任务143%；治理“开墙打洞”8622处，完成计划任务117%。北京严格实施新增产业禁限目录，全年累计不予办理工商登记2.16万件。
在城市环境专项治理方面，2018年，北京开展违规销售电动车行为专项治理，下架违规电动车9500辆，完成对车用油品、含有挥发性有机物产品等抽检4450组，验收加油站油气回收装置350家。
在食品药品监管方面，2018年，北京抽验药品类样本1.49万件，抽验合格率99.76%；监测食品类样本16.43万件，重点食品监测抽检合格率98.69%。北京市85%的餐饮服务单位完成“阳光餐饮”民心工程建设。
与此同时，北京实施特种设备行政许可及电梯检验改革试点，持续开展特种设备安全隐患治理，完成高风险电梯评估预警6233台，累计更新改造“单铁心”电梯4404台，惠及市民近20万户。
2018年，北京严厉打击垄断、不正当竞争、虚假违法广告、网络违法、食品药品违法等行为，办结各类案件13.6万件，罚没款7.17亿元，吊销市场主体6.76万户。其中，查办侵犯商标知识产权和制售假冒伪劣商品案件2406件，罚没款1.59亿元；查办食品违法案件1.22万件，罚没款3.49亿元。（记者阳娜）
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