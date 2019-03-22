交通部：加快取消全国高速公路省界收费站

人民网北京3月22日电 （朱江）据交通运输部网站消息，3月21日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央领导同志重要批示、中央有关会议精神，研究交通运输部落实2019年《政府工作报告》重点任务分工实施方案，审议《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作方案》。

会议指出，要深入贯彻落实中央全面深化改革委员会会议精神，坚决打好西部地区交通扶贫脱贫攻坚战，加大交通基础设施补短板力度，支持一批交通重大项目，推进“四好农村路”高质量发展。要系统谋划人工智能助力交通强国建设，继续推动自动驾驶技术发展，着力开展智能航运技术和法律法规研究，加快推进海上试验场建设。

会议指出，各单位要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记两会期间重要讲话精神，提高政治站位，强化担当作为，高质量完成《政府工作报告》分工任务。会议强调，要聚焦工作重点，把握关键环节，主动抓好落实。要对标对表决胜全面建成小康社会目标聚力攻坚，确保年底前具备条件的乡镇、建制村通硬化路。要深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用，加快取消高速公路省界收费站。要主动为国家重大战略实施当好先行，加快推动现代化综合交通运输体系建设。要着力优化交通运输市场环境，大力推进简政放权、综合行政执法改革，治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款。要加快推动交通运输绿色创新发展。要加快推动行业治理体系和治理能力现代化，深化行业重点领域改革，力戒形式主义、官僚主义。

会议强调，要深刻认识到“深化收费公路制度改革、降低过路过桥费用，取消高速公路省界收费站、实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众”是党中央、国务院交给我们的重大政治任务，也是人民群众的强烈呼声，做好这项工作对提高高速公路通行效率、降低物流成本、减轻人民群众负担，对高速公路适应新形势实现高质量发展具有重要意义。要深入贯彻落实习近平总书记和李克强总理的重要指示批示精神，细化工作目标、完善工作方案，压实主体责任、采取有效措施，坚持长远结合、防范化解重大风险，加大宣传引导力度，充分调动各方积极性，凝心聚力、攻坚克难，确保两年、力争提前基本取消全国高速公路省界收费站。

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