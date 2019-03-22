原标题：3月上旬我国进出口增速回升 官方预计一季度外贸保持稳定

商务部新闻发言人高峰在3月21日的例行发布会上表示，从目前掌握的情况看，3月上旬进出口增速回升，预计今年一季度我国外贸进出口将保持稳定。

外贸发展内生动力不断增强

今年前两个月，我国外贸进出口总值以人民币计同比增长0.7％，但以美元计下降3.9％。对此，高峰分析表示，这主要是受到春节因素的影响。外贸企业历年在春节前后会出现“节前集中出口、节后进口先行”的经营特点，从历史数据看，春节所在的月份进出口均有一定波动。今年的春节较去年要早11天，农历除夕到正月十五均在2月份，导致春节影响集中显现在2月。

此外，中美经贸摩擦也是影响因素之一。根据商务部了解的情况，去年下半年，一些企业考虑到可能产生的影响，存在集中进口和出口的情况，预支了今年前两个月部分对美进出口份额。

从全年看，虽然我国外贸发展的外部环境不确定不稳定因素增多，但内生动力仍在不断增强。高峰表示，下一步，商务部将继续推进稳外贸政策的落实，加强相关政策储备，同时，通过市场多元化、扶持跨境电商等新业态、加快提升贸易便利化水平等举措，全力推动对外贸易稳中提质。

在回应如何看待今年前两个月，全国网上零售总额的增速跌破了长期保持在30%以上的记录时，高峰表示，过去10多年来，我国网络零售市场一直保持着高速增长，2018年网络零售额已经超过9万亿元，连续6年居全球第一。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时我国网民的增长红利减弱，网络零售增速逐步放缓符合经济发展的规律。“从行业发展的走势看，支持我国网络零售快速发展的产业基础、模式创新、技术应用、用户习惯等没有改变，我们对2019年网络零售市场持续健康发展充满信心。”高峰表示。

欢迎更多国家共建“一带一路”

在回应如何看待中国和意大利在“一带一路”建设方面的合作前景时，商务部方面表示，“一带一路”倡议提出6年来，“共商、共建、共享”的基本原则和“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，为越来越多的国家和民众认同、接受、支持，共建“一带一路”的机遇越来越多，成果正在惠及越来越多的人。意大利历史上是古丝绸之路的重要节点。中国欢迎意大利积极参与共建“一带一路”。

高峰表示，“一带一路”倡议是开放、透明的。中国欢迎更多的国家弘扬丝路精神，共同建设“一带一路”，实现共同发展，造福相关国家人民。中方愿与意方共同努力，开创双边经贸合作更加广阔的前景。

对外投资结构持续多元

数据显示，今年前两个月，我国对外投资合作平稳健康发展。前两个月，我国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资，合计23亿美元，同比增长7%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包合同额122.3亿美元，占同期总额的53.2%；完成营业额96亿美元，占同期总额的54.5%。

高峰表示，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等传统投资领域，占比分别为28.2%、20.5%和10.2%。其中，流向制造业32.1亿美元，同比增长16.7%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。数据说明，我国企业对外投资结构持续多元，非理性投资得到有效遏制。

与此同时，跨境并购稳步发展。前两个月，我国企业共实施完成跨境并购项目45起，分布在英国、马来西亚等22个国家和地区，涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类，实际交易总额24.8亿美元，其中直接投资18.5亿美元。对外承包工程大项目多，带动当地发展作用明显。前两个月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目86个，占新签合同总额的81.1%。对外承包工程完成营业额主要集中在交通运输建设和电力工程建设行业，合计占比超过60%，有效改善了东道国基础设施条件。（经济日报-中国经济网记者 冯其予）

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