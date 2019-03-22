2019中国发展高层论坛·学术峰会在北京举行

2019中国发展高层论坛·学术峰会在北京钓鱼台国宾馆举行（摄影 王欲然）

人民网北京3月22日电（记者黄玉琦 王欲然）由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛·学术峰会今天上午在京举行。本次峰会主题是“深化改革开放，推动高质量发展”。中国发展研究基金会副理事长兼秘书长卢迈致开幕词，峰会由国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦主持。

本次学术峰会分为两个单元，主题分别是从中等收入阶段到高收入阶段的挑战与战略和与高质量发展相匹配的改革开放。哈佛大学教授、前校长、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯，全国社会保障基金理事会理事长、中国前财政部长楼继伟，纽约大学教授、2001年诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞，全国政协经济委员会副主任、中央财经委员会办公室原副主任杨伟民分别做了主旨演讲。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民，中国社会科学院副院长蔡昉等十余位中外嘉宾做了点评发言。

今年是中国发展高层论坛的第20届年会。作为每年“两会”后首个国家级大型国际论坛，中国发展高层论坛自2000年创办以来，始终坚持“与世界对话 谋共同发展”的宗旨，形成专业化、小规模、高层次的鲜明特色。中外经济学家近100人参加了本次学术峰会，与会专家围绕全方位对外开放、高质量发展、开放合作等话题进行了深入探讨和交流。

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