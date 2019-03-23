科创板首批受理企业名单公布

本报上海3月22日电 （记者谢卫群）上交所设立科创板并试点注册制改革正式启动。22日，上交所正式公布了首批受理的科创板企业。这9家企业分别是：晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物。

科创板设立了五套上市标准。总的来看，上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同，总体上具备一定的科创属性，体现了科创板发行上市条件的包容性。

在完成完备性审核之后，首批企业将进入实质性审核，接受上市委员会多轮问询式审核，审核委员会将在3个月内，作出通过或不通过的审核意见。据介绍，在审核的过程中，所有问询的“问与答”、审核委员会委员发表的“同意上”与“不同意上”的意见都将在网络公布，以接受投资者的监督，并为上市定价提供参考。

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