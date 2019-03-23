中欧经贸合作持续升温（锐财经）

3月21日至26日，国家主席习近平对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。此次欧洲之行，让中欧经贸合作、“一带一路”建设等议题再次受到全球广泛关注。分析人士指出，近年来，随着“一带一路”朋友圈的扩大，中欧之间经贸合作变得更加紧密。习近平主席此访不仅将推动中国同意、摩、法三国务实合作迈向更高水平，更将为共建“一带一路”开辟新空间，更多惠及中欧人民，为世界经济发展作出新贡献。

中欧经贸往来势头良好

前不久，4架从波兰罗兹始发的意大利火神V1.0飞机搭乘中欧班列抵达中国四川的青白江城厢站，全程只需要10天。据四川驼峰通用航空公司董事长车天发介绍，该型号飞机将用于飞行员训练、空中游览、空中拍照、短途空中运输等业务。此前，国内用于飞行培训的初级教练机大部分来自美国。首批意大利火神V1.0飞机顺利交付后，余下的产品将陆续分时、分批通过中欧班列（成都）运抵中国。

在微观上，这是中欧班列（成都）首次成功承载进境飞机业务；在宏观上，这是中欧经贸合作不断升温的生动写照。日前，商务部例行新闻发布会上的一组数据，充分印证了中欧经贸往来的良好势头。

目前，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴，是意大利第三大进口来源国。意大利是中国在欧盟的第五大贸易伙伴、第五大直接投资来源国。2018年，双边贸易额突破了500亿美元，同比增长9.1%，达到542.4亿美元；今年1月，双边贸易继续保持增长势头，同比增长8.9%，双向投资快速增长，累计超过200亿美元。

2018年，中法两国双边贸易额突破600亿美元，达到629亿美元，增长15.5%，再创历史新高。法国的农产品、医药品、化妆品、中高端品牌服装服饰等优势特色产品对华出口快速增长。今年前2个月，中法双边贸易额达到106亿美元，同比增长19.4%，其中，中国自法进口增长高达42.2%。目前，双方不断深化核能、航空航天、汽车等传统领域的合作，积极拓展生态环保、“银色”经济、金融等新兴领域的合作。

一带一路合作前景广阔

中国社科院欧洲研究所经济室主任陈新在接受本报记者采访时指出，长期以来，中欧一直互为对方的重要经贸伙伴，合作明显大于竞争。其中，意大利、法国等国家更是在中欧经贸合作中位居前列。

“从需求来看，‘一带一路’重在‘政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通’，可以有效带动中欧各经济主体在贸易、投资、人文等方面的合作不断加深；从供给来看，中欧之间经济结构差异较大，产业链互补性较为明显，很多欧洲企业的优势领域是中国企业的短板，很多中国企业的优势产品又恰恰为欧洲所需。因此，中欧在‘一带一路’中合作前景十分广阔。”陈新说。

事实上，“一带一路”正得到越来越多欧洲国家的重视。意大利经济发展部副部长迈克尔·杰拉齐表示，“一带一路”可以提高中意两国民众的生活水平，意大利积极加入“一带一路”可以吸引欧洲其他国家一同加入。稍早前，法国总统外事顾问埃蒂安指出，欧盟成员国之间关于“一带一路”有高度共识，欧盟同样愿意与中国就具体事务展开合作，特别是在基础设施互联互通建设方面。

商务部新闻发言人高峰表示，“一带一路”倡议提出6年来，“共商、共建、共享”的基本原则和“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，为越来越多的国家和民众认同、接受、支持。“我们欢迎更多的国家弘扬丝路精神，共同建设‘一带一路’，实现共同发展，造福相关国家人民。”高峰说。

稳定对世界经济的信心

国际货币基金组织（IMF）在2019年初最新一期《世界经济展望报告》中指出，全球经济增速已经减弱，预计全球经济2019年将增长3.5%，2020年将增长3.6%。值得注意的是，这一结果比IMF2018年10月的预测更低。IMF同时呼吁，各国的政策重点应该是以合作方式迅速化解贸易分歧及其带来的政策不确定性，而不是进一步提高贸易壁垒、破坏已在放缓的全球经济。

在此背景下，中欧在“一带一路”倡议下加强各领域经贸合作，显得尤为珍贵。“当前，世界经济增长不确定性比以往更强。作为世界经济的重要参与主体，中国与欧洲都有着庞大的经济体量和消费市场。如果中欧之间的经贸合作能够借‘一带一路’持续升温，显然有助于稳定人们对于未来世界经济发展的信心。”陈新说。

除了“一带一路”，中国最新的开放举措也被欧洲企业高度关注。比如，对于中国新近通过的《外商投资法》，英国年利达律师事务所中国区管理合伙人刘克诚表示，逐步放宽对外商投资的限制，对于中国经济向价值链上游发展以满足其日益增长的新需求并促进出口至关重要。

分析人士指出，随着中国经济发展质量不断提高和对外开放步伐扩大，中欧在“一带一路”倡议、拓展第三方市场、新技术新工艺新材料等诸多领域的合作空间都会进一步打开。未来，中欧经贸合作的持续加深，将会成为世界经济复苏进程中的重要看点。

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