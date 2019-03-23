原标题：“714高炮”平台回探：3·15晚会后出现新变种

今年央视3·15晚会让我们见识到“714高炮”现金贷的可怕。证券时报记者经过多方调查发现，部分违法违规行为仍然存在。

有些平台选择迅速收回本金，销声匿迹；有些平台为了规避“714”，将产品期限改为“815”、“613”等；还有些平台为了使贷款利息看上去合法化，利用优惠券形式打掩护……

3·15晚会不是结束，现金贷问题不能仅仅通过晚会曝光。也不单是金融监管部门的问题，而是需要多个部门协同推进。经此一役，现金贷行业是完全萧条，还是会改头换面卷土重来？

当初只是贷款7000元，3个月后砍头息、逾期费用滚到50万，今年央视3·15晚会上的这个案例让我们见识到了“714高炮”现金贷的可怕。 3·15晚会曝光之后，整个业态有何变化？证券时报记者经过多方调查发现，部分违法违规行为仍然存在。

借款人诉求：还本金

保通讯录

3月15日晚上10点33分，3·15晚会刚刚结束约半小时，家住黑龙江的赵女士收到一条短信：她申请的一笔小额贷款显示已经自动还款，而这笔贷款并没有到还款期。

当晚的3·15晚会上，曝光了“网贷砍头息”——“714高炮”，“714”是指贷款周期一般为7天或者14天，“高炮”是指其高额的“砍头息”及“逾期费用”。央视在节目中提到，一些贷款超市上暗藏着“714高炮”产品、需要购物才能下款的贷款APP。

赵女士所借的贷款，即是这样的产品，她借了一笔2500元的贷款，搭售了500元的产品，即贷款金额的20%，“这个东西，淘宝上就卖10块、20块，但我们如果要贷款，就要花两三百买下它。我家里一堆，还有的直接在投递站都没拿回来。”在3·15晚会曝光后，有的贷款公司选择迅速收回本金，销声匿迹，比如文章开头赵女士所遭遇的那家公司。贷款人在小贷平台注册时，即被要求绑定银行卡，并开通免密支付，所以小贷平台可以轻松划走贷款人银行卡内的资金。赵女士在3·15晚会结束约半个小时后，即被贷款机构直接划走卡内余额。

据业内人士介绍，这些想退出的机构，将部分收不回来的贷款，打包卖给一些催收公司。“这些催收公司更加无所顾忌，催收很强势。”赵女士说道。

赵女士在一个近100人的QQ群里，群名透露了这一群人的目标：1．想延期还款；2．想保通讯录不被“爆”。

所谓想延期，是指延期归还本金及合理利息，大家都想趁着3·15曝光这一舆论热度，和发放贷款的机构讨价还价，结清本息，回归正常生活。“我们普遍都借了十几二十个平台，以往靠拆东墙补西墙还钱，但是3·15之后小贷平台普遍都不放款、只收款，我们的借款集中到了还款期，这么多平台即使只还本金，压力都很大，希望可以宽限一点的时间给我们筹钱。”

所谓保通讯录，是借款人的底线。网贷一旦逾期，“爆通讯录”是大部分网贷平台的常规操作。由于通讯录里有大量亲朋好友，被网贷平台一“爆”之后，自己脸面全无，亲朋好友也被催收员辱骂、骚扰，好像全天下人都知道自己欠债不还了。对于大部分人来说，“爆通讯录”无疑是一种精神上的最高等级摧残。

一旦通讯录被网贷“爆”了，说明最糟糕的时刻已经过去，借款者也就破罐子破摔，反而轻松了，甚至有一些借款人会权衡，还不还得上所有借款？如果还不上，就干脆一笔都不还；因为只要有一笔还不上，最终还是会被“爆通讯录”，1次跟20次差别不大。

从群友的反馈情况来看，目前丁酷卡、快速贷、小领带、小白卡、米介等部分平台可以与客服协商只归还本金，并且有少数平台同意本金可以适当延期归还。也有部分“714”平台仍然态度强硬，要求本利全额还款。暴力催收行为依然存在，有多名群友因为逾期被“爆通讯录”。

张先生22日在跟平台客服的微信协商过程中，接到家里打来的电话，他被“爆通讯录”了。由于贷款逾期的平台有几个，他甚至不知道是哪一家贷款机构“爆”的。“国家是规定不得骚扰无关人员，但上有政策，下有对策，催收的人电话响一声就挂掉，根本来不及接，然后他就可以说联系不上你本人。只能好好跟家人解释吧。”张先生叹气道。

也有少部分借款者心里仍是忿忿不平，即使只还本金也不能接受，因为他们认为，现在的所谓只还本金，仅仅是最后这一期不还高利息而已，之前归还的多期贷款中，都包含了大量高利息，已经远远超过本金。

此外，记者调查发现，有些平台为了规避“714”，将产品期限改为“815”、“613”等，本质上并无差别，利息甚至更高了。

迷雾重重

到底谁放的款？

相比赵女士，吴先生的遭遇可谓更加不幸。因为自 3·15晚会曝光之后，赵女士积极联系平台并得到反馈，赵女士贷款时所搭售购买的商品，可以寄回给平台，在赵女士还清本金后，由平台对商品估价并退款，也算是挽回了一些损失。

而吴先生呢，他当时贷款时所搭售的并非商品，而是某个商城的优惠券。

据吴先生介绍，他在一个叫“水象分期”的APP上借款3200元，借款期限为4周，每周还一次款，累计还款总额为3254元。

但是，这笔借款3200元、还款3254元的交易，吴先生到手的钱仅仅只有2230元，还有970元，是发放的水象商城优惠券。这些优惠券一般是3个月的有效期，面额不大，一次仅能用一张，“没啥好买的，里面东西也贵，一张都没用过。”吴先生提供给记者的截图显示，未使用优惠券41张，已使用优惠券0张，已过期优惠券则高达202张。

吴先生认为，这是贷款方为了使贷款利息看上去合法化，利用优惠券形式打的一个掩护，实际上收取了4周30%的利息，换算成年化利率将近400%，本质上也是砍头息。

早在2017年12月1日，监管部门就曾下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，要求各类机构以利率和各种费用形式对借款人收取的综合资金成本应符合最高人民法院关于民间借贷利率的规定，即贷款年化利率不得超过36%。

不过水象分期则有不同说法，在“聚投诉”平台上，水象分期在回复用户质疑时表示：贷款服务是一个叫“速秒钱包”的公司提供的，水象分期与速秒钱包是渠道合作，水象分期为速秒钱包提供用户导流服务，用户授信-借款-放款均为速秒钱包平台独立完成，与水象分期无任何关系，用户放款信息与水象分期无任何联系。水象分期并不参与速秒钱包任何运营，用户可直接在速秒钱包商家账号下投诉。

记者登录天眼查，查询到“速秒钱包”商标信息属于“厦门借宝网络科技有限公司”，这家公司属于软件和信息技术服务业，经营范围包括软件开发；动画、漫画设计、制作；数据处理和存储服务等等，经营范围中并不具有现金借贷相关业务。公司共有两个股东，大股东为陈龙，另一个股东叫王辉。

天眼查数据显示，“水象分期”的商标属于“上海水象网络科技有限公司”，董事长陈武，董事陈龙，水象分期首席技术官名叫王辉。这家成立仅3年多的公司有23条工商变更纪录，包括住所、法定代表人、注册资本、经营范围等均发生变化。此外公司还有103条法律诉讼纪录，诉讼内容多为民间借贷纠纷。

截至记者发稿，水象分期上“速秒钱包”产品仍可正常使用，这也是水象分期平台上唯一一款现金贷产品。

偷梁换柱 躲避监管

被央视3·15晚会点名后，融360第一时间主动下架了APP，快易借、56财神、去哪借、用钱宝、财喵管家、盈盈有钱、现金白卡、速贷宝、小肥羊、天天花等被曝光平台中，多家APP已无法搜到或下载后不能借款。然而事情没这么简单，现金贷公司普遍拥有众多“马甲包”，同时拥有多个APP并时常更名。

根据知情人士的指引，记者在苹果应用商店输入“卡卡记-健康计步”，表面上来看，这是一款运动计步软件。

但下载完毕再打开，却显示这是一个名叫“贷上钱”的小贷平台，正是今年3·15晚会曝光的“714高炮”平台之一。

李先生通过贷上钱申请的一笔贷款显示，他申请7天期贷款2500元，到期后应还2514元。但他实际上仅收到2000元，还有500元是所谓的“会员购买”，而会员购买也并非一劳永逸，之后申请的每一笔贷款，均需要支付20%的会员费。还有的产品所搭售的则是游戏豆，然而该平台上根本没有游戏可玩。

在3·15晚会之后，贷上钱平台上确实没有7天、14天的产品了，但是出现了30天的产品，“你可以把它理解为两个14天，还是砍头息，只是贷款时间变长了而已，其他都没有变。”李先生表示。

贷款超市责任几何？

融360的官网上，一行提示异常醒目：“融360客户投诉绿色通道、暴力催收举报热线：010-84359120（24小时在线）。”而就在一周前，这家国内最早的贷款导流平台（子公司已在美上市）遭央视3·15晚会点名，“助纣为虐”（助涨短期暴利贷款）的质疑随之而来。

融360方面回复记者，其目前正接受北京市金融局和互金协会的双重领导，开通绿色通道协调借款人和借款平台之间的矛盾，比如高利率协调等，并且不断提醒平台注意催收手段，不得使用暴力催收业务。

“就像超市卖了劣质商品，虽然你不是厂家，但责任肯定有。因为消费者是经由你这个货架接触的劣质商品。”一名行业人士如此指出。所以，这也就是为什么融360虽然作为中介平台，目前却不得不周旋于焦灼的借款人、老赖、和涉嫌放高利贷的平台之间。

我们无法确切得知融360的导流佣金是多少，但融360旗下简普科技2018年全年财报显示，该司平台金融推荐业务全年收入高达6.59亿元，同比增逾120%。现在的情形是：渠道佣金水涨船高的同时，融360无疑付出了更高代价，而这显然与其前期没有对接入到自身平台上的贷款商家做严格尽调，或者是有力约束定价行为有关。

现金贷严监管后，一些现金贷平台依赖在行业的积累，转型为贷款超市。此前单打独斗的贷款机构，付出一定的流量费，进驻贷款超市，共享借款客户，彼此互推。甚至有的现金贷机构，自己开发一个贷款超市，挂上自家产品，用户只有平台的联系方式，接到投诉时就辩称自己仅是一个平台，不参与具体的借贷业务，成为一个有效的挡箭牌。

行业人士认为，“高炮”平台口子小而散，3个月左右就改头换面更换APP，经营十分隐蔽，打掉一个，换个“马甲”就能卷土重来，禁而不绝。贷款超市相对集中，从治理角度看，与其追着超利贷平台打游击战，把住流量源头，严管各类现金贷超市，掐断流量，或许效果更佳。

3月19日，北京互金协会曾发文提醒，金融超市要遵循谨慎、从严、自律、负责的原则，做好风险内控，严格品控、加强对合作机构相关资质的审查，注意合作机构产品的合规合法问题；并立即下架合作机构的所有“现金贷”产品。

(责编：李楠桦、仝宗莉)