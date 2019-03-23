原标题：“五一”连休4天 消费者出游热情高涨

加长版“五一”假期来了！3月22日，《国务院办公厅关于调整2019年劳动节假期安排的通知》发布，经国务院批准，2019年劳动节放假安排调整为5月1日至4日，共4天。4月28日（星期日）、5月5日（星期日）上班。如果再请几天年假，就可以拼出9天“豪华版”完美假期。而原计划今年“五一”只有5月1日一天放假。“五一”放假时长变动的消息一出，人们出游的热情高涨，机票预订量和各大旅游企业的假期产品咨询量激增。专家表示，4天的“五一”假期可以缓解“十一”黄金周的出游压力，减轻旅游从业者的经营压力，更好地服务游客。

此次调整顺应了社情民意

据人民日报客户端报道，关于此次调整，国家发改委有关负责人表示，按照《全国年节及纪念日放假办法》，为避免调整相邻周休日对正常工作生活节奏的影响，元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节5个法定假日逢周三时只在当天放假，不调休。因2019年劳动节恰逢周三，原定安排放假1天。

对此，很多群众提出了一些好的意见和建议。在刚刚闭幕的2019年全国两会上，部分全国人大代表和政协委员考虑到劳动节的特殊性和季节的特殊性，也提出了改进和调整的建议。国务院要求相关部门认真研究，并在一定范围内征求意见，在此基础上，决定调整2019年劳动节放假安排，通过调休形成4天假期。

该负责人表示，劳动节适逢春夏相交、气候宜人，很多民众都希望在春暖花开的时候外出旅游、探亲、休闲。为了回应人民群众的呼声，作出这样的调整，充分体现出以人民为中心的发展思想，顺应了社情民意，有利于更好满足人民群众多元化多样化的需求，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

该负责人表示，我国节假日制度已经运行多年，相关领域和行业都已形成了较为成熟的运行方案，交通运输、旅游接待、市场供应等领域具备应对需求高峰的能力。

“五一”小客车免收通行费

另据交通运输部消息，根据国务院的调整，“五一”假期期间，收费公路对7座以下（含7座）载客车辆免收通行费，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车。

根据2012年印发实施的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，收费公路免费通行的时间范围为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日。

免费时段从节假日第一天零点开始，节假日最后一天24点结束。

反应1

国际航线机票搜索量大涨

此次假期调整对于有出游需求的市民来说可谓有着一锤定音的关键作用。按照放假安排，4月28日至30日和5月5日为上班日，游客如果能够请4天年假，就可以与“五一”假期拼接，形成从4月27日到5月5日，共计9天的豪华版超长假期。9天的时间，出游范围将迅速扩大。

游客对于“五一”假期的热情也体现在了机票预订和旅游产品咨询上。新京报记者从携程、去哪儿网、飞猪、众信旅游、驴妈妈旅游网等多家旅游企业获悉，“五一”放假时长变动后，各大旅游企业的假期产品咨询量有明显上升。

据去哪儿网平台数据显示，“五一”假期消息发布的一小时内，去哪儿网机票搜索量迅速攀升，国际航线机票搜索量更是上涨10倍。

反应2

旅行社紧急调整产品计划

虽然消费者的出游热情瞬间高涨，但距离“五一”假期也就一月有余，对于许多旅行社而言，相应的旅游产品调动面临压力。对此，众信旅游方面表示，公司各产品部门都在快速重新调整计划，保证旅游产品和服务供给市场需求。其中，短线产品会根据市场变化随时调整团期，但长线产品基本上不会做大的调整了。

腾邦国际旗下八爪鱼在线旅游总裁助理、综合管理部总监沈洋则表示，增加一天假期利好游客，出游需求也会改变，已推出的产品肯定会调整，但短期内恐怕来不及，预计在一周之后会调整。

此外，值得注意的是，有旅行社表示，如果市场需求量大，后追加的团期产品有可能会因为航空资源价格上涨而调整。

反应3

旅游板块股票集体直线拉升

“五一”放假4天的消息一出，旅游板块集体直线拉升，西安旅游涨停，报收12.24元/股。有5家旅游上市公司触及涨停。截至3月22日上午收盘，中青旅的最高涨幅为9.98%，众信旅游最高涨幅为9.93%，张家界最高涨幅为9.66%，桂林旅游的最高涨幅为9.62%，云南旅游的最高涨幅为9.49%。

除此之外，黄山旅游、宋城演艺、丽江旅游、大东海A、国旅联合也表现不错，最高涨幅均在5%以上。

■ 专家解读

可缓解“十一”假期出游压力

北京外国语大学文创产业研究中心旅游研究所所长刘思敏认为，中华传统文化中有春季踏青的习俗，“五一”温度适宜，是最有利于出游踏青的季节。“现在4天的假期，再加上高铁时代的到来，我们就可以走得比较远，出游范围和选择都将扩大。”

刘思敏表示，4天的“五一”假期也可以缓解“十一”黄金周的出游压力，减轻旅游从业者的经营压力，更好地服务游客。

众信旅游市场部负责人李梦然分析说，“五一”前后整个北半球目的地都非常适宜出游。“往年‘五一’三天假期，即使拼假也只能有五天左右，但今年却可以拼出八九天长假，游客出行的选择将扩大很多，对于长线旅游线路有非常大的刺激作用。”李梦然表示，传统的法瑞意、北欧、西葡都有望成为“五一”出游的主力目的地。

北京第二外国语大学教授王兴斌认为，调整为连休4天是在只休一天和连休7天之间所做的折中选择，比较妥善。此次政策调整，将对短途、近郊旅行带来较大的促进作用。此外，民众连休4天，有利于安排短途游览休闲，前后两周休假1天，又保持各单位正常工作，是一个较好的两全措施。

王兴斌也提醒，在释放旅游需求的同时，旅游企业要在抓住商机的同时保证旅游质量，管理部门也要加强管理，防止欺诈行为影响消费者的旅游出行体验。

参照往年小长假的情况，携程旅游专家预测，全国可能会有1.5亿人次旅游，特别是对于国内游、本市本省内的旅游，高铁、自驾游，会有很好的促进作用，也会为吃、住、行、游、购各个行业带来相当规模的消费。对于去日本、中国港台、东南亚的周边出境游，预计也会有明显的带动作用。

假期经济拉动作用日益显著

中国旅游研究院院长戴斌表示，“五一”劳动节假期制度调整受欢迎，假期经济拉动作用日益显著。 戴斌称，1999年-2008年，国家出台新的法定休假制度，每年“五一”节加上调休，形成7天连休的“黄金周”。2009年-2018年，国家取消“五一”黄金周，通过挪借、调休形成3天小长假。无论是7天长假，还是3天小长假，旅游消费都在稳步增长，对经济拉动作用明显。2017和2018两年的“五一”假期，国内旅游人数同比分别增长了14.4%和9.3%，旅游收入同比分别增长了16.2%和10.2%。虽然总体增幅收窄，但仍然高于当年清明和端午节的旅游经济增长速度，与当年国庆长假的增速相当。2018年“五一”假期，旅游消费对体育赛事、民俗活动、综合商业体消费增加明显，异地餐饮和购物类消费同比增长幅度较高。

戴斌指出，我国假日天数居世界平均水平，假日旅游经济要进一步向时间和空间要新潜力。与世界62个主要国家和地区相比，我国法定节假日天数（11天）排在并列33位，处于世界平均水平，加上周末公休日和带薪休假日，人均每年法定假日至少115天以上，远高于大部分发展中国家。近年来人们对美好生活的需要和旅游需求发生了巨大变化，建议进一步在全域旅游发展战略下发展夜间旅游等新业态，向时间和空间要假日旅游经济的新潜力。

戴斌分析说，通过本次调休，对于促民生、扩消费、稳预期都具有十分重要的意义。本次“五一”假期在不增加假日总量的情况下，通过调休形成4天小长假，既呼应了民生需求和社会舆论，又最大限度减少了对生产秩序和经济活动的冲击，加之近年来“五一”小长假旅游市场秩序良好，社会预期相对稳定，旅游及相关产业生产成本和安全底线可控，旅游目的地和核心业态服务品质将得到显著提升。初步预计，4天假期旅游人数和旅游收入将同比分别增长8%和9%。（新京报记者 吴婷婷 王真真 王胜男 郑艺佳 王庆滨 曲亭亦）

(责编：蒋琪、仝宗莉)