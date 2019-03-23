原标题：首批9个科创板项目拟募资110亿元

3月22日，上交所披露9家科创板受理企业。9家企业总体上具备一定的科创属性。此次科创板企业发行上市申请的受理，标志着在上交所设立科创板并试点注册制改革在实践操作中，又向前迈进了一步。

9家企业开启IPO通道

其中，由国泰君安保荐的机顶盒芯片领域的龙头企业晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨半导体”）拿下科创板001号受理批文。资料显示，其余的8家企业分别为睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物。这意味着，9家企业正式开启了IPO通道。北京青年报记者统计，这9个项目拟合计融资金额为109.88亿元。

北青报记者注意到，首批拿到批文的这9家企业有3家公司来自江苏，2家来自湖北，浙江、广东、山东、上海各一家。另据统计，这些企业拟合计融资金额为109.88亿元。其中，和舰芯片融资金额最高，达到25亿元；科前生物居次席，融资金额为17.47亿元；容百科技融资金额为16亿元，排在第三。

8家为盈利企业

在上交所的统计资料中，首批受理的9家企业基本情况如下：从所属产业、行业来看，新一代信息技术3家，高端装备和生物医药各2家，新材料、新能源各1家；从选择的上市标准来看，6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准，3家选择“市值+收入”的第四套上市标准，其中有1家为未盈利企业，9家企业预计市值平均为72.76亿元，扣除预计市值最大的1家（180亿元）后预计市值平均为59.35亿元。

从财务指标来看，9家企业中仅和舰芯片为亏损，最近一年总资产为241.94亿元，营业收入为36.94亿元，净利润为-26.02亿元。但其研发投入居首位，2018年累计投入研发金额达3.86亿元，也是此次计划募资金额最大的一家企业。

其余8家均为盈利企业，最近一年年末平均总资产为15.32亿元，最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元，最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元，最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%，研发投入占营业收入比例范围为5%-20%。

发行上市条件具包容性

上交所认为，总的来看，上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同，总体上具备一定的科创属性，体现了科创板发行上市条件的包容性。“科创板企业申请和受理刚刚开始。相关发行人和保荐人正认真按照证监会和上交所相关规定制作申请文件，陆续提交申请。”

而此次科创板企业发行上市申请的受理，标志着在上交所设立科创板并试点注册制改革在实践操作中，又向前迈进了一步。

此外，厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4家公司于3月21日晚间9点后及3月22日提交申请的企业，齐备性检查仍在进行中。上交所将按规定的程序和要求，及时进行核对，作出是否受理的决定。

背景新闻

为什么设立科创板并试点注册制

过去，中国的投融资体系一直以间接融资为主，而在间接融资体系下，银行贷款意愿的顺周期性难以克服。在信息不对称的约束下，银行对抵押物、企业规模的偏好，难以从根本上得到克制。

另一方面，近30年来，中国证券市场虽然经历了长足发展，市场规模居于世界前列，但在一系列基本制度特别是发行上市方面，还是在强调拟上市企业的盈利水平及规模，这种制度安排的受益者多是传统企业。

而对于现代许多创新企业，特别是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业而言，无论是间接融资还是当前的资本市场结构，均不能得到很好的服务，无法促进其快速发展。这也是我国现在要设立科创板并试点注册制的主要原因。

新闻特写

科创板001号

据上交所《关于受理晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后申请的通知》显示，上交所在对该公司申报文件进行核对后，认为该项目申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

实际上，在成为科创板001号之前，晶晨半导体就被誉为行业内的“独角兽”。根据晶晨官方网站显示，晶晨半导体成立于1995年，为多种开放平台提供各种多媒体电子产品，包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。以其成本、性能等优势在市场上得到创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商青睐。

相关辅导资料显示，公司的集成电路设计业务起初源于美国硅谷，目前已在上海、北京、深圳、美国、香港等地设有研发中心或支持和销售分支机构，产品遍及全世界80多个国家和地区，是全球最大的智能芯片供应商之一。

据奥维云网数据显示，晶晨半导体占据了机顶盒市场近50%市场份额。近期，晶晨半导体发布的Android TV机顶盒参考设计方案还被Netflix选为Hailstorm合作平台。

天眼查信息显示，2015年11月，晶晨半导体首次拿到战略融资，投资的是创维集团；2017年1月，晶晨半导体再次拿到凯石投资、红马投资集团、中域资本和华登国际的战略融资。不过北青报记者注意到，两次战略融资的金额都没有对外披露。另据公开资料，TCL早在2014年就战略入股了晶晨半导体。

(责编：蒋琪、仝宗莉)