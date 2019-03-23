原标题：证监会完成2018年多项专项检查 部分证券评级机构存四大问题

3月22日，《证券日报》记者从证监会获悉，证监会完成2018年公司债券业务专项现场检查工作、2018年证券评级机构现场检查工作、2018年资产证券化业务专项现场检查工作。

2018年资产证券化业务专项现场检查工作方面，证监会部署36家证监局及相关单位对42家证券公司和21家基金子公司的资产证券化业务开展专项现场检查。

证监会新闻发言人高莉昨日表示，现场检查发现，证券公司资产证券化业务制度体系逐步健全、合规意识和执业水平稳步提升，但基金子公司尽职调查和存续期管理能力总体偏弱。本次现场检查发现的主要问题包括：尽职调查工作欠独立不充分，对基础资产运行监控不到位，现金流归集不规范，信息披露不准确不完整等。对存在的问题，各证监局已采取行政监管措施6项。

自2015年以来，证监会已累计完成对102家次公司、327个资产支持专项计划的现场检查工作，对中介机构及个人采取行政监管措施22项。高莉表示，下一步，证监会将继续加强资产证券化业务制度建设和日常监管，严处违法违规行为，不断推动资产证券化业务规范健康发展。

高莉表示，证监会部署36家证监局及相关单位对63家证券公司的公司债券业务开展专项现场检查。本次现场检查发现，证券公司公司债券业务合规水平有明显提升，过去检查中常见的制度不健全、承销业务不规范等问题大幅减少，但在尽职调查、募集资金使用、信息披露等方面问题依然突出。针对发现的问题，相关证监局已对5家机构采取出具警示函、责令改正等行政监管措施；同期，发行人所属证监局对证券公司开展延伸检查，已对12家机构和4名责任人采取了16项行政监管措施。

据悉，2015年以来，证监会已累计完成对125家次证券公司、437个项目的现场检查工作，对中介机构及个人采取行政监管措施49项。高莉表示，下一步，证监会将继续加强制度建设和日常监管，严处违法违规行为，推动公司债券业务规范健康发展。

此外，为规范证券评级业务活动，提高证券评级机构执业质量，证监会组织北京、天津、上海、深圳证监局联合沪深交易所、证券业协会以及交易商协会对7家证券评级机构开展了现场检查。

高莉表示，检查发现，部分证券评级机构存在以下问题：一是利益冲突防范机制缺失，违背独立性原则开展证券评级业务；二是评级质量控制不到位，级别上调缺乏客观依据；三是跟踪评级制度落实不到位，未关注到受评对象重大变化，跟踪评级启动不及时；四是资产证券化项目尽职调查不充分、现金流预测不审慎等。

高莉表示，下一步，证监会将高度关注证券评级机构评级虚高、评级泡沫，未能有效揭示信用风险等突出问题，严肃查处恶意造假、严重不尽责等失信行为，并追究直接责任人和负有责任的公司高级管理人员的责任，净化信用评级市场环境，促进交易所债券市场高质量发展。（苏诗钰）

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