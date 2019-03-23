大江东｜首批受理企业公布，探秘科创板上市审核中心

万众注目之下，科创板首批受理企业出炉。

3月22日下午6点，东姐在上海证券交易所科创板上市审核中心目睹，工作人员将首批9家受理企业名单和资料一一上传：晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、科前生物。

这意味着，科创板正式启动了！

在上交所科创板上市审核中心，东姐为您探秘受理过程以及上市流程。

3月22日下午6点，工作人员点击按纽，科创板首批受理企业名单公布。

13家企业提出申请，涉及不同领域

上海证券交易所有关负责人介绍，今天受理的是首批，从此，希望进入科创板的企业可以在科创板审核系统提交申请。首批受理的企业，也只是第一阶段的资料完备性审核，下一阶段才会进入实质性审核。

3月18日，上交所科创板股票发行上市审核系统正式接收发行人申请，截至3月22日17时，收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。上市审核部门按照相关规则，完成对上述9家企业申请文件的齐备性核对审查，经补正后符合齐备性要求，上交所决定予以受理。受理通知已通过审核系统发送给发行人及其保荐人，发行人相关申请文件已同步在本所官方网站预先披露。

此外，厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4家于3月21日晚间9点后及3月22日提交申请的企业，齐备性检查仍在进行中。上交所将按规定程序和要求及时核对，作出是否受理的决定.

上交所一楼大厅显示着科创板宣传漫画。

不同企业套用的上市标准不同，科创板包容性明显

科创板设立了五套上市标准，满足不同的科创企业需求。

首批受理的9家企业情况不同，套用标准也各不相同。

从所属行业来看，新一代信息技术3家，高端装备和生物医药各2家，新材料、新能源各1家。

从选择的上市标准来看，6家选择了“市值+净利润/收入”的第一套上市标准，3家选择“市值+收入”的第四套上市标准，其中有1家为未盈利企业，9家企业预计市值平均为72.76亿元，扣除预计市值最大的1家（180亿元）后，预计市值平均59.35亿元。

从财务指标来看，有1家亏损企业提出了申请，最近一年总资产为241.94亿元，营业收入为36.94亿元，净利润为-26.02亿元。而其他8家企业，最近一年年末平均总资产为15.32亿元，最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元，最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元，最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%，研发投入占营业收入比例范围为5%-20%。

总的来看，上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同，总体上具备一定的科创属性。它们同时被受理，体现了科创板发行上市条件的包容性。

科创板上市审核中心工作区域，第一次向记者开放

提交申请后最长6个月给出上与不上的答案，全程留痕

首批企业完成完备性审核之后，将进入实质性审核，接受上市委员会至少两轮问询式审查。

这样的流程是科创板注册制的独特之处。

受理，是注册上市的第一步。审核问询才是最重要的，事关上与不上。问询什么呢？“发行条件、上市条件、信息披露等”，审核中心有关人士介绍。

问询分为两轮，首轮最长为20个工作日。审核委员会委员提出不同问题，申请企业逐一回答。首轮过后，如果再有问题，进入第二轮问询。目标是“问出一个真企业”。最后，由审核委员会集体决议，企业上还是不上。“目前A股上市审核的决议是投票，而科创板不同，必须公开亮明态度，同意上的理由是什么，不同意的理由又是什么？最终形成会议决议。”审核中心有关人士说。

从受理到同意上市的决议时间有限制，最大宽限度为6个月。审核中心在3个月内必须作出决议。发行企业回复时间累计也为3个月。换言之，审核委员会开始问询后要计时。发行企业回复后也得计时，双方各自在3个月的时间里要尽情地问，充分地答，通过一问一答，给投资者留下好的印象。当然，不是每个企业都要用6个月，问答顺利，也可能快速通过。

审核完成，上市委员会将集体审议，对企业“上与不上”给出答案。所有“问与答”、审核委员会委员发表的“同意上”与“不同意上”的意见都将在网络公布，全部留痕。公开透明，成为科创板一大特色。接受投资者监督，并为上市定价、监督审查提供依据。

如果上市委员会审议通过，最后才上报证监会注册。注册过程为20个工作日。也就是说，只要企业提出申请，最长6个月+20个工作日就可以上市。这比现行的A股上市模式透明和迅速了许多。

墙上工作流程和纪律清晰可见

“四不要”、“六不准”引人瞩目

科创板相对于其它板块更加独立，上市审核中心自成一体，更加简洁紧凑。走进审核中心，迎面是一行醒目的大字：“上海证券交易所科创板上市审核中心”。对面还有一块提示板，写有“科创板上市审核中心职责”、“科创板股票发行上市审核流程”、“科创板股票发行上市审核工作‘四不要六不准’”。

“四不要”：不要擅自引荐审核部门领导同事，不要为相关机构及人员牵线搭桥，不要接受请托打探上市审核信息，不要为相关机构及人员说情公关。“六不准”：不准越权干预审核监管事项，不准利用审核监管职务影响谋取私利，不准私下接触相关机构或个人，不准参与股权投资、违规买卖股票，不准探寻、泄露审核监管工作信息，不准参与有损审核监管形象的活动。把纪律挺在眼前，不断提醒所有工作人员，这也是公开透明监管的举措之一。

虽然地方紧凑，审核中心仍安排了大小不等的多个接待室，用于对申请企业的接待与问询。每个会议室墙上也挂着提示板：科创板上市审核中心接待须知。同时，接待室还装有探头，全程录像。

纪律很严，但审核中心也是有“温度”的。前台一侧，有沙发、咖啡吧，可以让前来参与问询的企业代表放松一下。茶几上摆放着小吃和点心，很贴心。

谁将第一个走进这个区域？谁将第一个走进这些接待室？他们将成为科创板历史的开篇……

（人民日报中央厨房大江东工作室 谢卫群）

(责编：马昌、袁勃)