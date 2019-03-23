王一鸣：全球经济面临三大风险因素

国务院发展研究中心副主任王一鸣发言

人民网北京3月23日电 （记者王先进）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“世界经济的危与机”的分论坛上，国务院发展研究中心副主任王一鸣提出，贸易摩擦频发、债务水平居高、经济政策协调难度增大是当前全球经济面临的三大风险因素。

王一鸣在讨论中指出，2018年下半年开始，全球经济增势开始回调，大家对经济下行的风险担忧在增大。国际货币基金组织两次下调了对今年和明年的经济预测。从高频数据像采购经理人指数、波罗的海经济指数来讲，全球经济增长势头减弱。全球同步复苏的态势在逆转，不同经济体的分化在加剧。

王一鸣认为，当前全球经济风险主要集中在三个方面。一是贸易摩擦一发多发，冲击全球经济；二是债务水平居高，增大了金融市场的风险；三是国际经济政策协调的难度增大，影响全球的复苏进程。

不可否认，2019年全球经济依然面临比较大的下行压力，但是只要各种风险不进一步加剧，全球经济应该不会出现全面衰退。

王一鸣分析称，从中长期看，在三个风险因素的影响下，未来经济走势将呈现三方面的特点。我们只有牢牢把握蕴含的机遇，才能更好把握未来。

第一，信息技术革命会提高全要素的生产率，也会进一步深化各国分工和合作，新一轮技术革命将成为推动全球经济增长和融合的引擎。第二，当前WTO也面临着应对非关税措施不够有效，处理服务贸易能力有限，数字技术和知识产权监管能力不足等新问题。但多边贸易相对双边贸易来说，它依然更有效。WTO改革正在启动，期待国际经贸规则重构能够达成共识，并发挥正面效应。第三，经济全球化要适应这种变化，并通过进一步升级来形成新的全球经济秩序。

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