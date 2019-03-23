韩文秀：在开放合作中做大蛋糕 中国不搞零和游戏

中央财经委员会办公室副主任韩文秀在“以开放引领未来”上论坛发言。（摄影：于凯）

人民网北京3月23日电 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在“以开放引领未来”的主题讨论中，中央财经委员会办公室副主任韩文秀指出，过去40年改革开放是中国经济发展的主旋律和主动力，在对外开放和国内改革之间形成了正反馈循环。

韩文秀讲到，中国对外开放40年的历程可以分为几个阶段。在加入WTO之前，我们摸着石头过河，逐步扩大开放的范围，丰富开放的内涵，为国内改革发展注入了强劲的动力。加入WTO以后，在遵循国际规则的前提下，推进全方位对外开放，形成了强大的倒逼机制，有力推动了社会主义市场经济体制的改革和完善，促进经济发展不断迈上新台阶。当前，在中国对外开放进入了新时代。中国正在积极参与多边谈判，也在与有关国家开展经贸磋商，商谈双边投资协定，或者自由贸易区安排，开放的广度、深度、维度都有了更高的要求。

韩文秀认为：一、中国的对外开放将是更加互利共赢的开放，市场准入负面清单将继续缩减，外资将能够进入更大市场空间、更多产业领域，享有更充分的国民待遇。我们乐见更多的外商独资企业，也乐见更多建立在自愿基础之上的合资合作企业。我们坚持共商共建共享原则，推动“一带一路”建设走深走实，让更多的伙伴参与和受益。主张在开放合作中做大蛋糕、共享蛋糕，不搞你输我赢的零和游戏。

二、中国的对外开放将是更加知行合一的开放，将加快修改完善国内法律法规，以法定规范的方式将对外开放的举措固定下来。包括加强知识产权保护、加大对侵权行为的处罚等等。这也是中国建设创新型国家、发展创新型企业的内在要求。我们愿与有关各方强化落实和监督相互开放的承诺。要认真实施《外商投资法》，加快制定配套措施，这将成为中国法治化营商环境的里程碑。

三、中国的对外开放将是更加一视同仁的开放，各类市场主体都是价值的创造者，是全球供应链的参与者。我们将强化竞争政策的基础性地位，按照竞争中性原则，为国有企业、外资企业、民营企业搭建公平竞争的舞台。我们一如既往公平对待来自世界五大洲的各国投资者，推进双边合作不会损害第三方利益，而且要创造更多的三方合作、多方合作的机遇和平台，努力实现多赢、共赢、有福同享。

四、中国的对外开放将是更加内外联动的开放，直面贸易平衡问题和结构性问题，并通过苦练内功加以解决。中国要建立强大的国内市场，更好满足人民对美好生活的向往，这势必会增加国外有竞争力的优质产品的进口，更好实现贸易平衡。事实上，随着中国经济转型、消费升级，中国经常项目顺差与GDP的比例已经由2007年的10%下降到2018年的0.3%。开放往往倒逼被动的改革变为主动的改革、明天的改革变为今天的改革。对外经贸磋商中的结构性议题与中国国内供给侧结构性改革具有高度关联性。要以第二次入世的勇气和决心，加强统筹谋划，以解决结构性议题为契机，变外部压力为内生动力，深化供给侧结构性改革，实现一举多得。

五、中国的对外开放将更加注重推动由商品和要素流动性开放向规则等制度性开放转变，这是中央经济工作会议的新要求，表明了推动高水平开放的雄心。我们要持续扩大货物和服务领域的对外开放。同时，要借鉴和对标国际先进经验，提升和完善我国的经贸规则、标准等制度环境，使之更加市场化、法制化、规范化、国际化、高端化。我们要积极参与WTO改革，推动完善国际经贸规则，与国际社会一道共同构建能够赶上时代、适应未来的以规则为基础的多边贸易体系。

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