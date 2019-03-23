蒂姆·库克:伙伴关系的关键要素是开放和互信

Apple首席执行官蒂姆·库克在“以开放引领未来”上论坛发言。（摄影：于凯）

人民网北京3月23日电 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在“以开放引领未来”的主题讨论上，Apple首席执行官蒂姆·库克表示，过去20年来，中国发展高层论坛在构建各种连接和创造经济机会方面发挥了重要的作用。

库克讲到，我们的世界正面临前所未有的巨大挑战，气候变化正威胁着地球生态，贫困和不平等因素阻碍着公民和国家激发自身的潜力，数百万人仍然无法获得基本医疗保障。与此同时，也要看到机遇，我们可以拥有健康的地球和繁荣的经济。可以继续帮助数百万人摆脱贫困，还可以赋予每一个人学习和发展的机会。要达到这些目标，政府、教育机构和像Apple这样的企业就必须同心协力。苹果公司相信技术有能力让世界变得更美好，因此，我们有责任为应对这些巨大的全球性的挑战贡献一己之力。这对于我们从事的工作十分重要，也是我们业务的核心，以及价值观所在。

库克表示，我们为中国超过200万个开发者和创业者提供工具，帮助他们为蓬勃发展的价值数十亿美元的市场开发移动应用程序。也很自豪能与中国发展研究基金会合作，为经济困难的地区提供更多的教育机会。教育是推动社会公平的最大助力，也已在中国看到了教育所带来的改变。苹果公司在中国100%的利用可再生能源，也致力于帮助供应商朝这个方向努力。我们赞赏中国作为环境管理的领导者所表现出的领导力。伙伴关系的关键要素是开放和互信，只有这样才能合作，进而产生新的思想，以及新的解决方案。

库克说，看到了中国不断的变化和发展，也感谢中国打开了大门，鼓励中国继续开放。开放不仅仅对中国发挥全部的潜力很重要，对于推动全球整体经济的繁荣也是至关重要的，我们的未来取决于合作。

(责编：赵爽、仝宗莉)