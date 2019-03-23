李扬：“一带一路”倡议可以成为解救危机的有效方法

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬在分论坛上发言

人民网北京3月23日电（记者周子玉）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

“传统意义的全球化已经不能继续下去了，需要探讨一个新的全球化路径。‘一带一路’倡议就是在这个背景下提出的”。在主题为“世界经济的危与机”的分论坛上，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示。他认为，在全球危机的情况下，“一带一路”可以成为解救危机的一个有效方法，会和整个世界相协调。

因为：第一，“一带一路”是为了建设人类命运共同体，串联起更多国家进入全球体系，享受全球化的好处。

第二，“一带一路”致力于推进参与国家的产能合作，重视推进各国实现工业化，满足最广大劳动大众最基本的生活需求。

第三，“一带一路”讲的是是合作共赢，它承认世界的多元，以共建、共商、共享的精神，允许各国因地制宜，寻求符合自己的发展方法，达到合作共赢。

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