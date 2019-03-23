李稻葵：中美欧平等合作共同引领全球化是当前最好的前景

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在“以开放引领未来”上论坛发言。（摄影：于凯）

人民网北京3月23日电 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在“以开放引领未来”的主题论坛上，清华大学经济管理学院教授李稻葵表示，中美欧平等合作共同引领全球化是当前最好的前景。

李稻葵讲到， 作为一个成功的全球化的引领者，必须具备三个条件。一是自身的国内市场必须足够巨大，以至于它能够用自己的市场去跟其他的国家协商，让其他国家加入开放、加入公平贸易。二是这个国家必须享有全球最领先的产业，产业能够产生巨大的贸易条件，能够产生巨大的利润，用利润来补充本国其他受害的行业。三是这个国家必须要有一定的国内自我调节能力，让本国反对全球化的经济相关的利益者能够得到补偿，能够支持这个国家全球化的领导力。

李稻葵分析指出，美国有三大优势：第一，市场很大；第二，技术领先，毫无疑问，高端制造、飞机发动机、飞机、电子科技、金融绝对领先。第三，国内调整能力，过去很长时间之内是相当不错的。

中国在美国领导的全球化里面做了什么呢？李稻葵总结第一件事是学习，搞了大量的合资企业，学习最重要的一面。政府官员也不断到国外去学习。第二件事是调整。中国在开放的过程中没有出现底特律，沈阳曾经有2000多家市属国有企业倒闭、60万工人下岗，后来向大众汽车取经，才逐渐解决了问题，大众汽车的CEO卡尔·哈恩称中国为“非常有礼貌的学生”，善于在开放中学习。

最后稻葵总结了以下几点：全球领导力，美国领导的全球化乏力；中美欧平等合作共同引领全球化是当前最好的前景；关键是彼此信任、平等协商、相互监督。

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