科鲁格：中国将在未来出行领域发挥决定性作用

宝马集团董事长科鲁格在“以开放引领未来”上论坛发言。（摄影：于凯）
人民网北京3月23日电 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。
“中国拥有14亿居民，是世界上最大的汽车市场——同时也是最大的电动汽车市场。毫无疑问，它将在未来出行中发挥决定性作用。在出行领域，中国正在遵循明确的战略愿景，”在“以开放引领未来”主题论坛上，宝马集团董事长科鲁格如是说。
这是宝马集团掌门人第一次参加中国发展高层论坛，但对于中国这个全球发展最快的市场之一，科鲁格一点也不陌生。“每次来到中国，这个迷人的国家展现出的创造力和企业家精神无时无刻不在激励着我。”科鲁格讲到，“我记得有一次在北京吃饭，用餐结束后，我准备用信用卡付账，但一位中国同事已经用智能手机完成了付款。这充分展现了科技与生活的完美结合！而这只是我一直喜欢来中国的原因之一。”
通过举例，科鲁格点出，中国在互联网领域高速发展、在某些方面甚至已经处于世界前沿的事实。而这只是他总结的中国市场四个重要科技发展热点之一。
首先，中国政府正在积极推动电气化进程。这推动了全球汽车行业的转变；第二，中国客户在使用语音识别、自动驾驶和安全等新技术方面一直走在时代最前沿，他们显然乐于拥抱数字世界；第三，互联正在成为习惯，应运而生的人工智能需要大量数据。因此，制定标准的人将塑造未来的经济，中国在这一领域也处于领先位置。最后是创新。中国正从战略市场转向全球价值创造中心，并拥有世界上最大的人才库。2018年，在全球创新指数排名中，中国跻身世界前20最具创新性的经济体。
面对充满挑战的市场现状和国际环境，科鲁格向与会嘉宾提出了以合作、全球标准化、稳定为核心的“三大共同价值”，求同存异、共谋发展。
“首先，合作是关键！中国经济发展已进入‘新常态’，挑战和机遇并存。我认为，对于希望与中国共同成长的跨国公司而言，合作至关重要。展望未来，跨国企业在中国的成功将取决于如何更好地利用中国的优势并在全球创造和谐共赢，” 科鲁格表示。“第二，未来的移动出行需要全球标准。世界各地的人们都希望未来有安全的出行选择。为此，我们需要一个涉及政府、业界和权威机构的联合架构——不仅是在个别国家内，更是跨越洲际国界。”“第三，我们需要稳定的贸易政策。我们相信只有开放市场和自由贸易，才能促进进步和经济繁荣。中国在改革开放的四十年间创造的经济奇迹就是最好的例证。那么，在全球经济常态化的当下，让我们拭目以待，中国的未来发展及在全球的未来表现，可期！” 科鲁格强调。
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