王新哲：加快推动5G融合应用 促进经济高质量发展

人民网北京3月23日电（张晓赫）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“迎接 5G 时代”分组会上，工业和信息化部总经济师王新哲表示，作为一项跨时代的移动通信技术，5G将构筑起万物互联的基础设施。5G的普及应用将赋予经济增长新动能，支撑智慧社会新发展，拓展民生福祉新内涵，为经济发展、社会进步和民生改善提供有力支撑，对人类生产生活产生广泛而深刻的影响。。

王新哲强调，中国政府高度重视5G发展，近年来在搭建研发平台、强化政策保障、加强国际合作等方面做了许多工作，5G发展扎实有序。同时，我国5G商用仍然面临产业有待进一步发展、融合应用有待进一步深入等诸多挑战。

王新哲表示，当前中国5G发展进入“冲刺”阶段。作为行业主管部门，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，尽快启动5G商用，深化5G融合应用，大力推动5G与经济社会各领域深度融合，充分发挥其基础支撑、创新驱动、融合引领作用，为促进我国经济高质量发展和维护社会和谐稳定作出积极贡献。重点抓好五方面工作：

一是加快商用部署，培育壮大产业链。及时启动5G网络建设，努力打造5G精品网络。加快5G终端、网络、平台、系统集成等领域的研发和产业化，促进产业链上下游企业快速发展，带动5G产业全面成熟。

二是推动融合应用，服务经济社会发展。支持5G在工业互联网、智能制造、智慧交通、智慧医疗等领域的应用，推动5G和实体经济深度融合。加快5G在教育、医疗、康养等公共服务领域的融合应用，增强人民群众的获得感。

三是加强能力建设，构建安全保障体系。加强前瞻布局，统筹推进5G网络基础设施安全保障能力建设。健全网络安全治理体系，探索形成政府、行业、企业、社会协同共治新格局。

四是强化政策协同，优化市场发展环境。加强标准制定、安全保障、资源配置等方面的政策协同，完善法规体系，努力营造包容审慎、鼓励创新、公平有序的发展环境。

五是深化国际合作，打造开放产业生态。秉承开放合作、互利共赢的原则，推动政府部门、行业组织和企业层面构建多层次的5G国际合作体系，深化技术、标准、频率、产业、应用等多层面的国际合作，共同打造开放共赢的5G产业生态，共同维护公平、公正、透明的发展环境。

(责编：李楠桦、仝宗莉)