金融专业人士朱云来（图）

人民网北京3月23日电 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

金融专业人士朱云来在“分组会(III)会场一：十字路口的欧洲”论坛上发言。（摄影：于凯）

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