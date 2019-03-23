方星海：中美可寻找新合作领域 让更多行业开展对话

中国证券监督管理委员会副主席方星海围绕“推动中美合作新共识”发言

人民网北京3月23日电（记者周子玉）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“推动中美合作新共识”的分组会上，中国证券监督管理委员会副主席方星海表示，当前中美可以找到新的合作领域，让更多行业开展对话，一些技术专家、行业人士能找到中美合作机会。

方星海指出，中美两国保持了近50年的良好关系，期间涌现出一大批友好人士，这股力量非常强大，可以形成强大的民间力量，推动双方的关系变得更加友好。

(责编：李楠桦、仝宗莉)