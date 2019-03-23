朱光耀为推动中美两国协调合作提出四点建议

财政部原副部长朱光耀在论坛上发言
人民网北京3月23日电 （记者王先进）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。
在主题为“推动中美合作新共识”的分组会上，财政部原副部长朱光耀指出，全球经济正在面临百年不遇的大变局，面对这种大变局，我们要抓住机遇，同时要应对挑战。
朱光耀认为，当前，信息化、人工智能和量子通信等技术迅猛发展，各国紧密交融，全球劳动生产率空前提高，新兴市场国家和发展中国家经济规模及其在全球治理体系中的发言权、代表性不断提高。
朱光耀指出，中美两国是全球最大的两个经济体，维持现有的国际秩序、推动全球治理体系需要两国的共同贡献。为此，他提出四点建议：第一，强化中美两国元首的战略引领，确保中美关系沿着协调、合作、稳定的轨道前进；第二，充分发挥中美两国现有的四个高层对话机制和省州城市友好合作机制的作用；第三，充分发挥两国工商企业家的合作作用；第四，两国智库深入交流，提出政策建议等。
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