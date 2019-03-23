三大运营商2018年业绩报告亮相 平均日赚约4.09亿元

人民网北京3月23日电 （朱江）3月21日，中国移动有限公司披露了2018年年度业绩，至此，三大运营商2018年年度业绩全部出炉。2018年，中国移动净利1177.81亿元，同比增长3.1%；中国联通净利102.57亿元，同比增长458%；中国电信净利212.1亿元，同比增长13.9%。统计数据显示，三大运营商2018年净利润1492.48亿元，平均日赚约4.09亿元。

中国移动：去年运营收入达7368亿元，同比增长1.8%

中国移动业绩报告显示，去年运营收入达7368亿元，同比增长1.8%，其中，通信服务收入达6709亿元，增长3.7%。去年，中国移动的股东应占利润达1178亿元，同比增长3.1%。

用户数据方面，中国移动的移动业务用户由8.87亿户增至9.25亿户，4G客户数由6.5亿户增至7.13亿户，4G渗透率提高至77%。在较为激进的宽带营销策略下，中国移动去年的有线宽带用户数增幅较为显著，由1.13亿户增至1.57亿户。

中国移动2018年年度业绩公告网页截图。（来源：东方财富网）

从资本开支来看，中国移动2018年累计支出1671亿元，较2017年的1775亿元下滑5.9%，如果不考虑5G试商用方面的开支，中国移动2019年的计划开支仅为1499亿元，加速下滑10.3%。

中国移动还表示，持续推进5G网络试验和业务应用示范，确保2019年内5G试商用落地；携手产业各方探索5G产品和商业模式；中国移动将努力实现2019年总连接规模突破20亿。

对此，中国移动明确了2019年的经营目标，在个人移动市场，4G客户要实现净增4500万，移动业务ARPU保持行业领先；家庭市场中家庭宽带客户要实现净增2500万，家庭宽带综合ARPU稳中有升；政企市场中集团通信及信息化收入份额实现突破；新业务市场中物联网智能连接数要净增3个亿。

中国联通：全年实现运营收入2,637亿元，同比增长5.9%

3月13日，中国联合网络通信（香港）股份有限公司对外披露了2018年度业绩。2018年，中国联通全年实现服务收入人民币2,637亿元，同比增长5.9%，领先于行业平均3.0%的增幅；EBITDA1达到人民币849亿元，同比增长4.3%；税前利润2达到人民币131亿元，中国联通权益持有者应占盈利达到人民币102亿元，同比增长458%，盈利持续「V」型反弹。

中国联通2018年年度业绩公告网页截图。（来源：东方财富网）

2018年，面对“提速降费”和市场竞争压力，中国联通积极推动移动业务创新经营，在渠道佣金和手机补贴下降的情况下，移动业务实现高效增长，全年移动服务收入达到人民币1,651亿元，同比增长5.5%，领先于行业平均0.6%的增幅。移动出账用户净增3,087万户，同比提升51.8%，总数达到3.2亿户。

中国联通积极落实“提速降费”政策，2018年内通过优化套餐并大力推广大流量套餐，促进用户平滑过渡。深化流量经营，借力移动数据价格弹性，努力以薄利多销实现多赢。2018年，中国联通手机上网流量单价大幅下降；手机上网总流量增长1.8倍，手机用户月户均数据流量达到约6GB；手机上网收入同比增长13.7%，达到人民币1,048亿元。

中国联通表示，公司正在积极开展重点城市的5G外场测试与应用探索，并适度扩大试验规模；密切跟从5G发牌节奏，加紧进行5G配套资源的改造；同时研究推进5G共建共享，降低建设成本。

中国电信：全年运营收入3771.24亿元，同比增长3.0%

3月19日，中国电信股份有限公司对外披露了2018年年度业绩。中国电信2018全年营收3771.24亿元，同比增长3.0%，全年净利润212.10亿元，高出市场预期。

中国电信2018年年度业绩公告网页截图。（来源：东方财富网）

值得关注的地方，持续受OTT等移动互联网业务替代的影响，语音业务收入为508.11亿元，较2017年下降17.6%，占经营收入的比重为13.5%；而互联网业务收入为1908.71亿元，较2017年增长10.6%，占经营收入比重为50.6%。虽然语音收入占收比有所下降，但收入结构持续改善。

2018年，中国电信积极应对取消流量漫游费的政策影响，优化流量经营体系，推进大流量套餐，充分释放流量价格弹性红利，流量收入保持快速增长势头，手机上网收入人民币1112.18亿元，较2017年增长22.4%。

从2018年的数据来看，在有线宽带用户上，2018年中国电信宽带用户达到1.46亿户，净增1226万户，虽然保持了宽带发展优势，但虎视眈眈的竞争对手，却不容小觑。

从2018年移动用户增长趋势来看，中国电信4G用户平均每月净增数为503.2万户，仅在10月、11月用户增长低于300万。2018年，中国电信信息及应用服务收入为人民币834.78亿元，较2017年增长14.3%，占经营收入的比重为22.1%。

对此，中国电信今年在5G建设方面的投入预算为90亿元，并明确以5G独立组网为目标。中国电信强调，将积极探索5G网络共建共享，降低网络建设维护成本。

(责编：朱江、袁勃)