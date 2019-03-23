王会生：生态扶贫是乡村振兴的保障

国家开发投资公司董事长王会生在论坛上发言

人民网北京3月23日电（记者 李楠桦）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“衔接脱贫攻坚战与乡村振兴”的分谈论上，国家开发投资公司董事长王会生表示，当前是中国脱贫攻坚和乡村振兴的一个关键交汇期，国家开发投资公司作为中央企业，把脱贫攻坚当作企业最大的社会责任。

王会生为我国推进脱贫攻坚和乡村振兴的过程提四点意见：第一，真脱贫、不返贫是乡村振兴的前提。脱贫攻坚已经到了决战时刻，既要实现精准脱贫的目标，同时还要防止刚脱贫就返贫。要着力解决因病返贫、因学返贫，提高贫困地区人口的生活质量问题，来助力乡村振兴的稳步实施。

第二，产业扶贫是乡村振兴的基础。只有产业扶贫带动当地农民就业致富，才能持续地实现农民的稳定脱贫。只有产业兴旺，乡村才能进一步振兴。有没有一个长期稳定持续的产业，对当地的脱贫和可持续发展来讲是至关重要的。

第三，人才是乡村振兴的关键。国投在脱贫攻坚的过程中注重扶贫扶智相结合，致力于为乡村地区补齐乡村振兴过程中人才的短板。国投在小学、中学、大学用各种方式资助学生，很多大学生毕业以后又自愿回到家乡去做扶贫干部、乡村教师等，真正接过了扶贫的接力棒。

第四，生态扶贫是乡村振兴的保障。

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