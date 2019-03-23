李小云：脱贫攻坚战是阶段性任务 完成后还有后续工作

中国农业大学人文与发展学院教授、南南农业合作学院院长李小云
人民网北京3月23日电（记者 李楠桦）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。
在主题为“衔接脱贫攻坚战与乡村振兴”的分论坛上，中国农业大学人文与发展学院教授、南南农业合作学院院长李小云表示，脱贫攻坚战是一个阶段性的任务，达到阶段性目标后，还有后续工作，比如易地搬迁后解决就业问题等。
李小云认为，异地搬迁的确能解决困难老百姓的生存问题，因此异地搬迁首先是解决生存的问题，而不是就业的问题。但是搬迁以后，要帮助困难群众融入到城镇生活，比如解决下一代的教育问题，很大程度上能阻断贫困的发生。另外，针对搬迁后是否能马上解决就业，很多地方有形式创新，比如推出“扶贫车间”，这些创新过程也仍在推进。
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