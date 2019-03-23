宁高宁：WTO争端解决机制的改革亟需达成七点共识

中国中化集团有限公司董事长宁高宁发言

人民网北京3月23日电 （记者王先进）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“WTO改革与全球化的未来”的分论坛上，中国中化集团有限公司董事长宁高宁回忆了中国在加入WTO前后的变化。当时外部有美国等国家的要求，内部有保护民族工业的声音，面对诸多争议，中国人民花了很大的勇气才加入WTO。之后，我们因加入WTO而从中获益，中国成为了一个出口导向型的国家，全世界也从中获益。

宁高宁谈到，我们过去觉得WTO应该是贸易争端的最终解决地，但现在由于种种原因，WTO好像停滞了，争端解决机制已经不太管用了。他认为，谈WTO的改革或改变，首先要在7个问题上达成共识：

第一，我们是否还深信自由贸易、全球贸易；第二，我们是否还需要贸易全球化；第三，一个国家是不是应该得到公平的待遇；第四，我们是否应该把贸易和意识形态联系起来；第五，贸易政策和一个国家的政治体系是否应该有关联；第六，一个国家的贸易平衡状态和它在全世界的地位有没有必然联系；第七，贸易政策和国内的大选有没有关系。

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