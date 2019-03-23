宁高宁：WTO争端解决机制的改革亟需达成七点共识

中国中化集团有限公司董事长宁高宁发言
人民网北京3月23日电 （记者王先进）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。
在主题为“WTO改革与全球化的未来”的分论坛上，中国中化集团有限公司董事长宁高宁回忆了中国在加入WTO前后的变化。当时外部有美国等国家的要求，内部有保护民族工业的声音，面对诸多争议，中国人民花了很大的勇气才加入WTO。之后，我们因加入WTO而从中获益，中国成为了一个出口导向型的国家，全世界也从中获益。
宁高宁谈到，我们过去觉得WTO应该是贸易争端的最终解决地，但现在由于种种原因，WTO好像停滞了，争端解决机制已经不太管用了。他认为，谈WTO的改革或改变，首先要在7个问题上达成共识：
第一，我们是否还深信自由贸易、全球贸易；第二，我们是否还需要贸易全球化；第三，一个国家是不是应该得到公平的待遇；第四，我们是否应该把贸易和意识形态联系起来；第五，贸易政策和一个国家的政治体系是否应该有关联；第六，一个国家的贸易平衡状态和它在全世界的地位有没有必然联系；第七，贸易政策和国内的大选有没有关系。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】