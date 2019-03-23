吴曼青：5G最根本的特征是连接 5G时代将呈现四个特征

中国电子科技集团有限公司总经理吴曼青围绕“迎接5G时代”发言。
人民网北京3月23日电（记者周子玉） 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”等议题展开交流探讨。
在主题为“迎接5G时代”的分论坛上，中国电子科技集团有限公司总经理吴曼青指出，5G最根本的特征是连接。“连接的更快，连接的更及时，连接的更多”。有了这样的连接，未来的世界可能是端到端的数字连接的复合组织。
吴曼青认为，这样连接以后，时代将会呈现四个特征：第一，极小世界和极大世界相统一的时代。一方面网络会连的越来越大，另一方面，我们要嵌入到各个节点当中，这个世界将会变得越来越小，所以我觉得这是一个极小的世界和极大世界的相互连接。
第二，物理世界和虚拟世界相互融合的时代。现在很难分清未来是生活在实体世界里还是虚拟世界里。我们更多的体会是跟世界上每个人交流，但是少了跟亲人面对面的谈心，总体来看是实体世界和虚拟世界高度融合。
第三，很多期待和很多担忧相互并存的时代。一方面我们要张开双臂迎接5G给世界带来的美好，另一方面一切互联的时代也意味着很多风险的互联，我们在这方面研究的还太少。
第四，快慢相互交织变化的时代。技术的发展，从数字化到网络化又到智能化，这是一种快变化。另外，我们不知道什么时候开始不再写信了，不再发明信片了，突然哪一天不再用短信了而只用微信了，这种变化是慢变化。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】