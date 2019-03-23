吴曼青：5G最根本的特征是连接 5G时代将呈现四个特征

中国电子科技集团有限公司总经理吴曼青围绕“迎接5G时代”发言。

人民网北京3月23日电（记者周子玉） 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”等议题展开交流探讨。

在主题为“迎接5G时代”的分论坛上，中国电子科技集团有限公司总经理吴曼青指出，5G最根本的特征是连接。“连接的更快，连接的更及时，连接的更多”。有了这样的连接，未来的世界可能是端到端的数字连接的复合组织。

吴曼青认为，这样连接以后，时代将会呈现四个特征：第一，极小世界和极大世界相统一的时代。一方面网络会连的越来越大，另一方面，我们要嵌入到各个节点当中，这个世界将会变得越来越小，所以我觉得这是一个极小的世界和极大世界的相互连接。

第二，物理世界和虚拟世界相互融合的时代。现在很难分清未来是生活在实体世界里还是虚拟世界里。我们更多的体会是跟世界上每个人交流，但是少了跟亲人面对面的谈心，总体来看是实体世界和虚拟世界高度融合。

第三，很多期待和很多担忧相互并存的时代。一方面我们要张开双臂迎接5G给世界带来的美好，另一方面一切互联的时代也意味着很多风险的互联，我们在这方面研究的还太少。

第四，快慢相互交织变化的时代。技术的发展，从数字化到网络化又到智能化，这是一种快变化。另外，我们不知道什么时候开始不再写信了，不再发明信片了，突然哪一天不再用短信了而只用微信了，这种变化是慢变化。

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