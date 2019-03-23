韩俊：全面建成小康社会后 脱贫攻坚资金应投入乡村振兴

中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊围绕“衔接脱贫攻坚战与乡村振兴”发言。

人民网北京3月23日电（记者周子玉） 今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”“迎接5G时代”等议题展开交流探讨。

在主题为“衔接脱贫攻坚战与乡村振兴”的分论坛上，中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊表示，到2020年全面建成小康社会的目标实现后，要做好脱贫攻坚和乡村振兴战略的衔接，现有的脱贫攻坚的巨量资金应继续投入到乡村振兴当中。

“对标全面建成小康社会的目标，当前的优先任务还是打赢脱贫攻坚战。”韩俊说，“过去六年，我们每年减少贫困人口1000万人以上，累计六年减少了8239万农村的贫困人口，中国的减贫给世界作出了巨大贡献。”

韩俊表示，到2020年全面建成小康社会这个目标实现以后，我国的反贫困事业将会进入一个新的发展阶段。为了巩固脱贫攻坚的成果、接续推动经济相对落后地区经济社会的发展和人民生活水平的改善，要做好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接工作。

“投入政策要不退坡，更不能退出，投入的力度不能减弱。到2020年以后，脱贫攻坚的巨额资金应当继续投入到乡村振兴当中，因为脱贫也是乡村发展。” 韩俊如是说。

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