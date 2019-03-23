梁建章：数字经济时代 用户规模和时间先机尤为重要

人民网北京3月23日电 国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛今日在京举行，携程旅行网联合创始人兼执行董事局主席梁建章出席“数字时代的商业革命”论坛并发表主题演讲。
梁建章认为，数字时代的商业成功，拥有庞大的用户规模，以及在时间上能够取得先机，至关重要。
梁建章在2019中国发展高层论坛演讲
“中国有13亿人口，哪怕只有万分之一的用户需要，也可以形成13万人的市场，足以催生一个行业。”梁建章认为，数字经济中，规模效应更明显。用户能够成为公司创新流程中非常重要的一部分，通过更多用户的反馈，就能以更快的速度把产品做得更好。
同时，他认为，凭借规模优势占领先机的中国公司，也有更大的机会进入全球市场。“比如，携程已经是全球在线旅游领域最具商业价值的企业，市值和利润名列前茅，我们可以把中国的规模效应应用到其他国家取得更大的成功。”梁建章表示。
谈及未来世界的竞争版图，梁建章认为，美国和中国将成为互联网行业全球最大的竞争对手和目标市场。“我认为，中国还是潜力巨大，在未来的二十至三十年，中国还会有很大的增长潜力。但想保持目前这样的发展势头，我们必须要在想办法保持自己规模优势的同时，更开放。”
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