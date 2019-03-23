周延礼：供应链金融助力小微企业高质量发展

原中国保监会党委副书记、副主席周延礼
人民网北京3月23日电 （记者孙婷婷 黄玉琦 王欲然）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛今天上午在北京举行。原中国保监会党委副书记、副主席周延礼在做客人民网访谈间时表示，供应链金融是解决小微企业融资难、融资贵的一个重要选项。提高供应链金融服务小微企业的能力和水平，将有效助力小微企业高质量发展。
供应链金融是解决民营小微企业融资难题的一个重要选项
在周延礼看来，民营小微企业在我国经济发展过程中的贡献是十分显著的。“贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，产品创新方面，也有70%的贡献。另外，对于解决就业方面，实现了80%以上的城镇劳动就业，发挥的作用是非常大的。”
周延礼认为，小微企业需要解决的不仅是融资难、融资贵，更主要的是要解决资金的效率问题。周延礼建议，金融机构可以根据小微企业的特点，有针对性的提供一些金融服务辅导；金融机构也要加强与小微企业的交流沟通，有针对性地解决资金效率问题，“不要使资金有更多的浪费”。
周延礼同时强调，小微企业在经营过程中要专注主业，“把主业做好，把自己特长凸显出来，使产品具有一定竞争力，金融机构给予贷款支持，……形成这样一个长效的机制。”
“稳杠杆”是现阶段“稳金融”的关键
金融是经济的血液，金融不稳，宏观经济就不可能稳。面对经济下行压力，做好“稳金融”工作，无疑是政策的重点。“要从金融的供给侧结构性改革入手，首先要稳杠杆。” 周延礼进一步解释说，“杠杆增长的速度不要太快，和经济的发展要有一个大体的平衡，做好均衡性的发展，这一点是作为供给侧结构性改革方面很重要的一个问题。”
周延礼还呼吁，加快推进处置"僵尸企业"，实现市场出清。“我们可以下一点功夫，按照法治化的手段，市场化的做法，该出清的‘僵尸企业’出清，释放一些金融资产，使金融的资源流向效率比较好的、盈利比较强的、创新力比较前沿的企业，来解决金融供给侧结构性改革的一些瓶颈问题。”
制造业高质量发展的关键是科技创新
“我们首先要做的是坚持不懈地推动科技创新，实现动能转换、转型升级。”在实现高质量发展的具体路径上，周延礼建议，围绕国家基础设施建设、资源、环境和可持续发展的战略思路，提高制造业的产品结构。
此外，周延礼还强调了专利的重要性。在他看来，科技创新没有专利，或者专利不是前沿性的都是不行的。“制造业创新的关键一点就在于，一些‘卡脖子’的关键技术、诀窍、专利等方面实现新的突破，才能实现我们动能转换，转型升级和高质量发展的目标。”
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