杨元庆：5G是推动智能化时代向前的强大动力

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆发言

人民网北京3月23日电 （记者王先进）今日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。本届论坛围绕“坚持扩大开放 促进合作共赢”这一主题，就“世界经济的危与机”“推动中美合作新共识”等议题展开交流探讨。

在主题为“迎接5G时代”的分论坛上，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆提出，在智能化变革的新时代，5G将是推动智能化时代向前的强大动力。

智能化时代将得益于数据、算力、算法三个要素的相互作用，杨元庆概括了其中的三大趋势（3S）：一是从PC互联网到移动互联网，再到智能物联网发展的趋势；二是从传统的基础架构向智能基础架构转变的趋势；三是各行各业运用增强智能或者是机器智能来改进自己现在的业务流程，以及决策方式的趋势。

杨元庆认为，智能物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能、机器学习等技术正推动着我们生产和生活方式的升级。“今天，我们已经实实在在进入到智能化变革的新时代，而5G将是推动智能化时代巨轮滚滚向前的强大动力。”杨元庆说。

杨元庆分析称，5G与计算基础架构互为推动力；5G商用化将推动IT、CT的融合，大大提升下一代无线通信网络的开放性及灵活性；5G将促进智能物联网设备的运用，推进行业智能。因此，5G是推动智能化的关键要素，是各行各业实现“智能+”必不可少的催化剂，而智能时代的真正开始一定会是在5G商业化之后。

随着5G商用的到来，各种新的应用空间将会被引爆。它最重要的三个场景会是什么？杨元庆指出，一是道路交通、无人驾驶，二是工厂设备，三是生活社区。而在垂直行业当中，杨元庆认为制造业和教育行业最有希望因5G而插上腾飞的翅膀。

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