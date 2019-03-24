农业部：稳定生猪生产保障市场供给

北京青年报记者从农业农村部日前发布的一份文件中看到，近几个月来我国生猪产能持续下滑，能繁母猪存栏大幅下降，后期猪肉价格可能出现大幅上涨。正是在这个背景下，农业农村部日前发布了《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》，旨在稳定生猪生产，保障猪肉市场有效供给。

加强生产和市场监测预警

农业农村部要求各地农业部门加强生产和市场监测预警，尤其加快部省政务信息资源整合，推进生猪产业链监管监测信息一体化建设。

各省要按照“一省一方案”要求抓紧完善本省监测预警工作方案，建立省级财政资金为主、中央财政资金为辅的基层信息采集经费补助机制，保持监测数据稳定性，提高数据质量。加大规模养殖场直联直报平台“掌上牧云”客户端推广力度，加快推进龙头企业、规模养殖场数据直联直报。加强生猪屠宰环节监测，扩大淘汰能繁母猪屠宰情况监测范围。开展种猪场、种公猪站月度定点监测试点。加强猪肉批发市场价格和交易量动态监测，加大权威数据信息发布力度，加强信息推送和服务，促进增养补栏。

严格规范处置新发疫情

根据《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年）》，农业农村部要求各地要按照严格规范处置新发疫情。

在疫情处置过程中，要充分考虑地理环境、交通运输、建筑布局、饲养管理水平等因素，科学评估风险，精准确定扑杀范围。严格按照检疫规程开展产地检疫，不得无正当理由不出具检疫证明。加强生猪运输车辆备案管理，加大运输环节查验力度，落实清洗消毒和无害化处理措施，坚决消除运输环节传播疫情风险。各地要进一步细化便捷措施，优化程序，保障符合条件的种猪和仔猪调运，支持规模养殖场和屠宰场“点对点”生猪及产品调运，不得层层加码禁运限运。科学划定禁养区，对于超范围划定禁养区、随意扩大禁养限养范围等问题，要限期整改，不能一禁了之。

落实“菜篮子”市长负责制

农业农村部指出，当前要调整优化生猪产业布局。生猪自给率低的销区要根据当地情况，积极扩大生猪生产，合理规划布局，逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制，确实无法满足自给率要求的省份，要主动对接周边省份，合作建立养殖基地，提升就近保供能力。制定实施非洲猪瘟分区防控方案，加强区域内统筹规划布局，推进联防联控。试点区域要尽快建立区域防控机制，抓紧制定具体落实方案，精心组织实施，及时总结做法和经验。其他区域也要尽快启动相关工作，建立区域内省际联席会议制度。科学规划屠宰产业布局，按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，冷鲜上市”的原则，加快推进生猪屠宰标准化示范创建，形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。

农业农村部指出，要进一步落实“菜篮子”市长负责制，压实生猪市场保供稳价的主体责任，提高生猪生产、市场流通、质量安全监管和调控保障能力。各地农业农村部门要统一思想认识，切实把稳定生猪生产作为当前一个时期重中之重的任务，抓好组织落实。要主动协调，积极争取地方政府及相关部门的政策支持，进一步加强沟通协作，形成工作合力。密切关注生猪生产发展过程中出现的新情况新问题，认真研究解决措施。在稳定生猪生产发展的同时，统筹抓好牛羊肉和禽肉等畜产品供给，多渠道满足市场消费。

文/本报记者 张钦

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