满足超前消费借贷太方便也有隐忧

手机是最新款，衣服穿名牌，什么时尚买什么，面对着身边这样的年轻人，您有没有想过，他（她）并不是富二代，反而可能是借钱花的负一代？

对此，法律及经济领域的专家发出警示：对于一些90后来说，超前消费与过度负债成为一枚硬币的两面，需要树立正确的消费观，以免给自己的学习、生活带来压力。

八千工资到手直接还钱

“姐，快给我的招行卡上转6000块，我明天就还你。”刚等姐姐说了一个“好”字，李云（化名）就挂断了电话。随后，他在微信上告诉姐姐，当天是他微粒贷分期还钱的最后一天了，“今天还了，明天再借出来，我就能还你了。”

这一年多来，李云也记不清向姐姐这么拆解过多少次钱了，“微信的微粒贷一个月6000，支付宝的蚂蚁借呗3000，花呗2000，还有房租2500。吃饭、交通、水电等3000元。”李云给北京青年报记者算了一笔账，“这16500元，就差不多是现在我每个月的固定支出。”

李云是标准的90后，大学的时候就开始用花呗、借呗，只不过当时的额度不高，所以即使欠也欠不了多少钱，“问家里要一点儿，自己稍微紧一点，也就差不多能还上了。”

工作之后，李云的消费水涨船高，连带着微粒贷、蚂蚁花呗、借呗的额度也有了不少的提高，“加起来差不多8万的额度。”

最初，李云还能“收着”，不敢透支太多，但后来李云发现，从微粒贷借钱，可以再用蚂蚁借呗的钱还，只是多出一些利息而已，“不用向别人借，放款速度也很快。”

于是，李云开始了大胆使用微粒贷和蚂蚁花呗的日子，几次大额支出后，他突然发现自己在两边平台都没有借款额度了，不得已他给所有的借款都办理了分期，勉强还了一期之后，就没钱再还第二期了。李云说，这一年多，自己的工资卡好像个中转站，“工资到手8000，每次还没捂热，就全还钱了。”

李云觉得这样下去不行，他申请了一张信用卡，用信用卡套现实现资金的流转。但没想到，信用卡额度太低，之前借得钱还不上了。李云这才有些急了。

做表格记录还款时间和金额

和李云不同的是，金子（化名）一次性微粒贷借出来5万元，然后用信用卡套现的方式来回倒着还钱，“利息都已经好几千了。”

尽管欠了几万元，工资也不算高，但金子并不勉强自己“节俭生活”，手机是最新的XS，衣服都要名牌，口红一买就是好几个颜色，香水同样也是，“欠的钱还上就行，这和我的消费有什么关系呢？”

金子做过一个表格，上面详细标注了自己各个平台以及信用卡的还款时间和金额，每天都要去看一遍，“就怕漏了。”

连续倒来倒去几次之后，金子发现，自己所欠的钱越来越多了，但即使如此，她依然没有办法让自己“节约”，她也为此苦恼过，“后来也想开了，该咋地就咋地吧。”不过也只有每次到了大笔还款的时候，金子才会着急，“很多次差点儿就还不上了。”后来金子算了一下，这几年下来，利息的支出也有几万元了。

网贷平台贷款3万利息近2万

和李云、金子不同的是，徐雷（化名）不止借微粒贷和蚂蚁花呗，他还借了一次小额贷，想起那次借款，徐雷心有余悸，“利息太高了。”

徐雷一直用信用卡套现来还微粒贷和借呗，突然有一天，他发现自己几万块的信用卡还不了了，“钱不知道去哪里了。”徐雷想尽办法，也没有凑够钱，不得已他从一家网贷平台借了三万元，本来想三个月还清，结果没想到中途又有事情，拖了6个月才还，光利息就支付了快2万。徐雷形容自己那些天，睡不好，吃不好，就怕平台来催债，“整个人的精神差极了。”

贷款平台的钱还完之后，徐雷好好睡了一觉，觉得从来没有这么轻松过。现在徐雷还有十几万的欠款，但他在家人的帮助下，制订了一个还款计划，每月按照计划还款，“也会有其他消费，但大额支出控制住了，也不乱买东西了。”

专家预警

贷款一定要认清风险

北京市京师律师事务所张新年律师认为：超前消费是一种消费形式，会受到借款平台的营销活动、社会的物质文化生活水平、个体的消费观念等各方面的影响。虽然超前消费本身并不是法律概念，不在法律调整和规制范围，但其中可能包含着较为复杂的借贷法律关系。

张新年强调，年轻人群体尚处于人生不稳定的阶段，网贷平台为了放贷，如果不择手段地向年轻人传播“超前消费”等理念，误导年轻人热衷于以借贷的方式进行盲目、非理性的消费，虽然法律对此难以干预，但从社会责任的角度来，显然有违商业伦理。

另外，如果其中涉及欺诈、诈骗活动，则另当别论，应依法予以打击。

张新年同时指出，超前消费、过度消费很容易导致年轻人陷入信用卡逾期、“套路贷”等债务捆绑的深渊，会给自身带来较大的心理压力，也会给学业、工作甚至个人信誉和家庭、社会关系造成不良影响。

至于如何避免这类法律风险的产生，张新年表示，年轻人其实是在学习、社交、恋爱婚姻、养老抚幼、居住出行等各方面最需要钱的，面临很多刚需，但往往入不敷出，社会应该给年轻人创造更多提高福利和消费升级的制度空间，并通过宣传教育的方式，讲清楚超前消费的类型以及过度消费可能产生的后果，让年轻人能够理性面对现阶段在学习、工作与生活享受之间难以调和的矛盾，尽可能地做到消费平衡。

张新年律师最后提到，若在超前消费的过程中遭遇“套路贷”、诈骗、侵犯个人隐私、非法逼债等不法行为，应留存证据并及时向公安机关报案，切不可悲观盲目走极端。同时面对债务逾期、失信等问题，也应积极止损，可以向银行、学校或单位等方面反映情况，可以与亲朋积极沟通，寻求帮助。

经济学家宋清辉指出，过度负债、超前消费是一些90后的特点。相较于80后的精打细算，一些90后热衷超前消费，并不令人惊奇。“我关注到不少90后年轻人，有很多已经沦落到到处借款过日常生活的地步，随时都有‘破产’的风险。建议90后年轻人自觉抵制社会不良消费理念，说一分钱掰两半儿花有点儿夸张，至少要学会量力而行，将自己由‘负翁’变成真正的富翁。”此外，贷款一定要看清楚风险，不仔细评估贷款风险的借贷行为不仅可能导致借债人的悲剧性后果，甚至给整个金融系统带来危害。

本组文/记者 张蕊 统筹/余美英

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